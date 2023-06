Egy fehérorosz reptéren látták Jevgenyij Priogozsin magángépét

A független hírszerzési jelentéseket feldolgozó egyik internetes portál szerint valószínűleg a Wagner csoport vezetőjének gépe érkezhetett a fehérorosz légibázisra. A többnyire pontos információkat közlő OSINTdefender arról számolt be a Twitteren, hogy a RA-02795 lajstromszámú magánrepülőgép a Macsuliscsi légitámaszponton landolt. A gép nem sokkal korábban egy Voronyezshez közeli orosz katonai repülőtérről indult. Ezt más internetes források is megerősítették.

Mivel úgy tudni, hogy ez az Embraer Legacy 600-as Jevgenyij Prigozsin tulajdona, a portál valószínűnek tarja, hogy a repülő a Wagner zsoldos csapat vezérével érkezhetett Fehéroroszországba.

A Embraer Legacy 600 with the Registration "RA-02795" which is reportedly a Business Jet used by Wagner PMC Leader, Yevgeny Prigozhin has landed at Machulishchy Air Force Base to the South of Minsk, Belarus after Taking-Off from an Air Field in the Rostov Region of Southwestern…