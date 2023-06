Eltűnhetnek a hírek a Facebookról egy parlamenti döntés nyomán

Kanada összeakasztotta a bajuszt a Metával: Mark Zuckerberg cégének nem tetszik, hogy az ottawai parlament csütörtökön olyan törvényt fogadott el, ami szerint a Facebook és az Instagram gazdájának – és más techóriásoknak – fizetniük kell a hírmédiának, ha fel akarják használni a tartalmaikat.

Az eredmény? A Meta Kanadában megszüntetheti a híranyagok elérését a platformokon keresztül. A törvény a különböző helyi szabályozások miatt várhatóan csak fél év múlva lép életbe.

Arra, hogy ez meddig tarthat, a 2021-es ausztráliai események nyújthatnak útmutatást.

Akkor a távoli ország parlamentje hasonló törvényt fogadott el. Viszont Mark Zuckerberg egy hét alatt helyreállította a hírekhez való hozzáférést, miután a képviselők engedményeket tettek – emlékeztet a Reuters.

A Meta érvelése az, hogy

