Védelmi együttműködési szerződést kötött Csehország az USA-val

A Csehország és az Amerikai Egyesült Államok közti védelmi együttműködési szerződést jóval az aláírása előtt jóváhagyta a cseh kormány, melynek miniszterelnöke nagyon fontos lépésnek nevezte a megállapodást. "Ez kétségtelenül egy olyan lépés, amely megnöveli országunk és állampolgáraink biztonságát" – fogalmazott Petr Fiala cseh kormányfő.

Jana Černochová cseh védelmi miniszter szerint a szerződés lehetővé teszi a közvetlen együttműködést a cseh és az amerikai hadsereg között. "A kooperáció kiterjed a NATO keleti szárnyának megerősítésére, a szövetséges tevékenységek logisztikai támogatásra, védelmi infrastruktúrájának megszilárdítására és az interoperabilitás javítására" – hangsúlyozta a tárcavezető.

"Stratégiai partnerségünk soha nem állt ilyen erős lábakon, és ez a békeszerető Ukrajna elleni orosz invázió után sem változott" – jelentette ki Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter a Pentagonban, miután Jana Černochovával együtt ellátta kézjegyével a védelmi megállapodást. Felidézte Csehszlovákia 1968-as szovjet megszállását, és köszönetet mondott Prágának Kijev támogatásáért. A cseh védelmi miniszter ennek kapcsán elmondta, hogy Oroszország erőfeszítése egy szuverén ország megszállására a cseh történelmi emlékezet része, ez is az egyik oka annak, hogy támogatják Ukrajnát. Jana Černochová arra emlékeztetett, hogy

a most megkötött védelmi megállapodást korábban már 23 más ország is aláírta az Egyesült Államokkal.

Jana Černochová arra figyelmeztetett, hogy a szerződés egyetlen passzusa sem tartalmaz olyan pontot, mely szerint amerikai katonák állomásoznának a Cseh Köztársaság területén, illetve, hogy amerikai katonai támaszpontok létesülnének az országban. Ennek ellenére a világhálón azonnal terjedni kezdtek az amerikai bázisokról, valamint a Csehország amerikai megszállásáról szóló a megalapozatlan információk.

Függetlenedés az orosz kőolajtól

A védelmi stratégiát illető megállapodás mellett egy másik – energetikai szempontból – fontos bejelentést is tett Csehország. Petr Fiala miniszterelnök közölte: az olaszországi kőolajszállítások 2025-től teljes mértékben fedezni fogják Csehország szükségleteit, ennek köszönhetően pedig megszűnik Csehország orosz kőolajtól való függősége.

A kormányfő szerint az ehhez szükséges megállapodás a cseh fél és a Transalpoki Kőolajvezetéket működtető konzorcium között már létrejött. Petr Fiala elmondta, a Transalpoki Kőolajvezeték kötelezte magát, hogy 2025-re évi négymillió tonnával növeli a Csehországba irányuló kőolaj mennyiségét vezetékeiben. Így évente mintegy 8 millió tonna kőolaj érkezhet az olasz vezetékeken keresztül Csehországba. Rekorder fegyverbeszerzés és összefogás a Leopardokért Csehország 246 darab CV90 típusú lánctalpas gyalogsági harcjárművet vesz Svédországtól 59,7 milliárd koronáért (985 milliárd forint). Az önálló Csehország eddigi történetének legnagyobb értékű fegyverbeszerzését szerdán hagyta jóvá a cseh kormány. Jana Cernochová védelmi miniszter a kabinet ülése utáni sajtótájékoztatón bejelentette: a harcjárműveket cseh-svéd kormányközi szerződés útján szerzik be.

A dokumentumban Svédország garantálja, hogy a harckocsik legyártását legalább 40 százalékban cseh cégekkel végezteti el. Ha ezt a svédek nem tartanák be, büntetést kell majd fizetniük. A CTK cseh hírügynökség értesülései szerint az üzletbe bevont mintegy 30 cseh cég nagy része már alá is írta együttműködési megállapodását a svéd partnerekkel. Jana Cernochová továbbá bejelentette, hogy a cseh kormány csatlakozik a német kabinet azon tervéhez, hogy vásárol a Leopard harckocsik legújabb 2A8 verziójából. A cseh kormány azzal számol, hogy a közös német-cseh beszerzés által jobb árat, gyorsabb szállítást és jobb szervizt kaphat a német gyártóktól.

Csehország az Ukrajnának nyújtott segítségért cserébe a közelmúltban 14 Leopard 2A4 típusú harckocsit kapott Németországtól. Ezekből eddig három érkezett meg Csehországba. (MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Andrew Harnik