Nem örülnek majd Moszkvában a csehek újabb lépésének

Martin Dvořák európai ügyekért felelős cseh miniszter jelentette be, hogy Petr Fiala kabinetje hatályon kívül helyezi azokat a kommunista rezsim által a múlt században elfogadott és máig érvényes határozatokat, melyek értelmében az egykori Szovjetunió ingyenes diplomáciai használatra kapott ingatlanokat Csehországban. Mint időközben kiderült, az utódállam Oroszország ezeket az ingatlanokat ma már nem diplomáciai célokra használja, a cseh kormány ezért nem lát okot arra, hogy Moszkva továbbra is ingyenesen igénybe vehesse őket.

Összesen 59 ingatlanról van szó. Elsősorban a prágai orosz nagykövetség mellett lévő lakások, de Brünnben, Karlovy Varyban és más településeken is vannak olyan lakóházak és egyéb épületek, melyeket évtizedekkel ezelőtt a Szovjetunió, majd Oroszország ingyenesen használt. A most elfogadott döntés értelmében Oroszországnak adót kellene fizetnie a használatukért, de a bérleti díjakról is tárgyalások kezdődhetnek.

Az európai ügyekért felelős tárcavezető szerint olyan kormányhatározatokat helyeztek hatályon kívül, amelyek Csehszlovákia megszállása után az orosz tankok árnyékában születtek. „Oroszország továbbra is ingyen használja az ingatlanokat. Az ebből befolyó jogtalan bevétel nem használható fel Ukrajna megszállásának támogatására” – hangsúlyozta Martin Dvořák a közösségi médiába feltöltött bejegyzésében. A miniszter hozzátette,

felkészültek arra, hogy a kormány döntésére Moszkva válaszintézkedéseket foganatosít.

A cseh–orosz viszony az utóbbi években súlyos konfliktusokkal terhelt, a két ország kölcsönös diplomáciai képviselete így a minimális szintre csökkent. Oroszországnak jelenleg csak hat diplomatája dolgozik Prágában. A brünni és a Karlovy Vary-i orosz konzulátusok működését a csehek már korábban betiltották.

Az oroszokat érintő tiltások mellett az Ukrajnának nyújtott segítségnyújtást is fontosnak tartják a csehek. A pénzügyminisztérium legfrissebb összegzése alapján

január végéig 36 milliárd korona, azaz mintegy 591 milliárd forint értékű segélyt küldtek a háború sújtotta országba.

Az összeg egy része kormányzati támogatás. Ebbe tartoznak a humanitárius segélyek, harcászati eszközök, fegyverek és lőszerek, a többit pedig civil szervezetek, önkormányzatok és vállalatok gyűjtötték össze.

A cseh kormány többször hangsúlyozta, hogy addig folytatja a segítségnyújtást Ukrajnának, amíg arra szükség lesz. Petr Pavel államfő a közelmúltban jelentette be, hogy a csehek rövidesen két szovjet gyártmányú KUB légelhárító rakétarendszert is átadnak az ukránoknak a hozzájuk tartozó rakétákkal együtt. Prága mérlegeli a cseh gyártmányú L-159 típusú vadászgépek szállítását is Kijevnek.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek