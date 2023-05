Yuval Harari: a tömegesen gyártott intimitás az MI legnagyobb fegyvere az ember ellen

A nagy gyógyszerügynökségeknek megfelelő technológiai hatóságra van szükség a mesterséges intelligencia (MI) miatt – írja az Economistban megjelent esszéjében Yuval Noah Harari.

A Sapiens és a Homo Deus című sikerkönyvek történész-filozófus szerzője szerint erre azért van szükség, mert az angol rövidítéssel AI-nak nevezett mesterséges intelligencia „meghekkelte az emberiség operációs rendszerét, a nyelvet”. Erről még azelőtt írt, hogy távozott a Google-tól a világ egyik vezető mesterséges intelligencia-fejlesztője.

Szinte nincs olyan nap, hogy ne lehetne hallani a ChatGPT programról vagy arról, hogy valakik mesterséges intelligenciával írattak iskolai esszéket, leveleket, popdalokat vagy festettek képeket. Harari szerint nem a régi sci-fi írók által megálmodott robotok, hanem az algoritmusok fenyegetik, ráadásul egy új irányból az emberiséget.

Manipulálni tudják a nyelvet és ezzel az emberi kultúrát.

Mert az emberi jogok, mítoszok, vallások és a pénz fogalma is a nyelven keresztül jött létre. Mi lesz, ha a mesterséges intelligencia elkezd jobb történeteket mesélni, jobb zenét és törvényeket írni és jobb képeket rajzolni, mint az ember? – veti fel Harari.

Az is érdekes kérdés, hogy a politikai választási kampányokat hogyan tudják majd befolyásolni az MI-generálta álhírek. Szerinte előfordulhat, hogy a következő elnökválasztás lesz az utolsó még demokratikus választás Amerikában.

– jósolja. Példaként hozza fel azt a Google-mérnököt, aki azt állította, hogy a chatbot, amin dolgozott, „érzővé” vált. Ez valószínűleg nem volt igaz, de a fejlesztőnek annyira fontos lett az algortimus, hogy képes volt megjegyzésével a munkahelyét kockáztatni – teszi hozzá Harari.

