Vesztegetés miatt elítélték a szlovák jegybank elnökét

A Speciális Ügyészi Hivatal ügyésze februárban emelt vádat Peter Kažimír volt pénzügyminiszter, a Szlovák Nemzeti Bank jelenlegi elnöke ellen, akit tavaly szeptemberben gyanúsítottak meg vesztegetéssel. A Speciális Büntetőbíróság kimondta a bűnösségét, és 100 ezer euró befizetésére kötelezte a jegybankelnököt. Ha ezt nem tenné meg, akkor a büntetés két év szabadságvesztésre változna. A döntés egyelőre nem jogerős, ellene a kézbesítését követő nyolc napon belül lehet fellebbezni.

Peter Kažimír közölte, még nem kapta meg az április 3-i ítéletet, de ettől függetlenül is ártatlannak vallja magát. Kijelentette, hogy nem követett el semmilyen bűncselekményt, és biztos benne, hogy megvédi magát a későbbi tárgyalásokon. A jegybank elnöke hozzátette, nem reagál politikai nyilatkozatokra a választási kampányban.

Kažimírt már több párt felszólította, hogy mondjon le a jegybank elnöki posztjáról, mert a nemzeti bank élén csak feddhetetlen személy állhat. Eduard Heger megbízott kormányfő is a távozását követeli. „Elfogadhatatlan, hogy egy jogállamban olyan ember álljon a jegybank élén, és képviselje az országot külföldön is, akit vesztegetés bűncselekményének elkövetésében bűnösnek talált a bíróság” – szögezte le Heger. Hozzátette, a bíróság döntése is igazolja, hogy milyen korrupt rendszert épített ki az országban a Smer, amelynek Peter Kažimír a tagja volt.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök is úgy fogalmazott, hogy

a nemzeti bank elnökének fontolóra kellene vennie a lemondását.

Az államfő szerint, ha Kažimír a jegybank elnöke marad, az hatással lehet az intézmény megbízhatóságának megítélésére Szlovákiában és külföldön egyaránt. Az államfő természetesnek nevezte, hogy bűncselekményeknél két lépésben döntenek. Hozzátette, hogy a leváltásra hivatalos okot a jogerős ítélet szolgáltathat majd.

Az ellenzéki Smer viszont kiállt Peter Kažimír mellett. Robert Fico pártelnök a büntetőjoggal való visszaélés politikai áldozatának tartja a bankelnököt. „Koholt vádról van szó. A Smer meggyőződése, hogy a jegybank elnöke nem enged a politikai és mediális nyomásnak, és nem mond le” – írta Robert Fico a közösségi hálón. Azt is bírálta, hogy tárgyalás nélkül született döntés az ügyben. Szerinte kihasználták az ügyet, hogy belerúgjanak a Smerbe, holott Peter Kažimír már 2018-ban búcsút vett a párttól és tagjaitól. Fico hozzátette, a vád nem állja meg a helyét, és ez néhány hónap múlva a fellebbezést követő bírósági tárgyaláson beigazolódik. Az ügy A bűncselekmény adóügyi eljárásokhoz kapcsolódik - írja a parameter.sk . A vád szerint Kažimír egyfajta futár szerepét töltötte be, és 50 ezer euró értékű kenőpénzt tartalmazó borítékot adott át František Imreczének. Erről Pénzügyi Igazgatóság volt vezetője vallott és együttműködik a rendőrséggel.

Nyitókép: Infostart