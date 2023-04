Különleges, kékben pompázó whisky készül Károly koronázására – videó

A Royal Salute márkájú skót whiskyt először 1953-ban készítették el, ajándékként II. Erzsébet királynő koronázására. A 21 évig érlelt whiskykeverék azóta kereskedelmi forgalomban is kapható körülbelül 200 dolláros áron.

A Royal Salute III. Károly koronázása alkalmából készült változat ennél természetesen sokkal többe kerül majd: 25 ezer dollárba (több mint 8 millió forint). Az ital ára elsősorban ritkaságának köszönhető: mindössze 56 palackot osztanak ki.

Az 53 whisky keverékéből megálmodott italkülönlegesség zafírkék kristályüvegben, masszív és gazdagon díszített díszdobozban kerülhet a szerencsés vásárlók kezébe – idézi a Bloomberg beszámolóját az Index.

