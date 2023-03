Emmanuel Macron: akkor is végigviszem a nyugdíjreformot

Miközben mindennaposak az összecsapások a tüntetők és a karhatalom között az utcákon, Emmanuel Macron makacs. A francia elnök most egy tévéinterjúban közölte: a nemzet érdekében vezette be – parlamenti szavazás nélkül – a népszerűtlen nyugdíjreformot.

"Nem törekszem az újraválasztásra, ezt kizárja az alkotmány" – utalt a kétciklusos elnöki limitre. "De

a rövid távú közvélemény-kutatások és az ország általános érdeke között az ország általános érdekét választom.

És ha végül azt kell vállalnom, hogy népszerűtlen leszek, akkor vállalom".

A törvény 62-ről 64 évre emeli a nyugdíjkorhatárt. Macron megerősítette, hogy a reformok az év végéig hatályba lépnek.

"Azt hiszik, örömömre szolgál, hogy életbe léptetem ezt a reformot? A francia néphez szólok: nem okoz nekem örömet. Bárcsak ne kellene ezt tennem. De felelősségtudatból és az ország érdekében teszem" - mondta még.

Mindeközben folytatódnak Franciaországban a sztrájok, és

a tiltakozók blokkolnak olajfinomítókat, üzemanyagraktárakat, utakat és vasutakat.

A nagyobb városokban a tüntetők összecsapnak a rendőrökkel, és akit a karhatalom utolér, azt keményen meggumibotozzák.

Rennes-ben a rendőrség vízágyúkat vetett be, hogy szétoszlassa az egyre ellenségesebbé váló tömeget. A halászok tiltakozása során egy tüntető gazda a traktorjával a rendőrségi teherautó felé hajtott, majd kiugrott belőle. A rendőröknek sikerült megállítaniuk a munkagépet még azelőtt, hogy közéjük hajtott volna. Sok százezres különbségek a becslésekben Franciaországban kilencedik alkalommal tiltakoztak több százezren utcai felvonulásokkal és sztrájkokkal a kormány nyugdíjreformja ellen csütörtökön. A szakszervezetek által szervezett békés felvonulásokat több nagyvárosban anarchista tüntetők zavarták meg, Párizsban mintegy ezer rendbontó kirakatokat tört be, megtámadtak egy gyorséttermet és összetűztek a rendőrökkel.



A belügyminisztérium tájékoztatása szerint országszerte 1,08 millióan vettek részt a tüntetéseken, a CGT szakszervezet 3,5 millió résztvevőről számolt be. Ez a szám jelentősebb, mint az előző tiltakozás után közölt adat, de valamivel kevesebb, mint a megmozdulások januári kezdetén regisztrált.



A legtöbben Párizsban tiltakoztak, a belügyminisztérium szerint 119 ezren, a szervezők szerint 800 ezren. (MTI)

A La Manche másik oldalán is figyelik az eseményeket. Egyes konzervatív brit lapok kárörömmel írnak Macron vesszőfutásáról, másokat az aggaszt, hogy mi lesz Károly király hétvégi francia útjával.

"Hihetetlen. Emmanuel Macron, az uralkodó Versailles-ban fogadja III. Károly királyt, aki elmegy a Champs-Elysées-re és Versailles-ban fog vacsorázni, miközben az emberek tüntetnek?" - mondta Sandrine Rousseau a Zöldpárt képviselője. "Természetesen le kellene mondania ezt a látogatást. Tényleg az a prioritás, hogy III. Károlyt Versailles-ban fogadják?" – idézte szavait a helyzetről tudósító brit The Telegraph.

Macron azzal védte a reformokat, hogy

amikor ő dolgozni kezdett, 10 millió francia nyugdíjas volt, ma már 17 millió, nemsokára pedig 20.

„Azt hiszik, folytathatjuk a jelenlegi szabályokkal?” – tette fel a kérdést.

Az ellenzéki vezetők gyorsan ízekre szedték Macron interjúját. Olivier Faure, a szocialista párt képviselője, közölte: "Elképszető tagadásban van. Még több puskaport adott hozzá egy már amúgy is lángoló pokoli helyzethez".

Philippe Martinez, a domináns CGT szakszervezet vezetője "felháborítónak és a tüntető emberek milliói megvetésének" nevezte Macron szavait.

Nyitókép: MTI/AP/Daniel Cole