Nagy a baj Párizsban, még az Eiffel-tornyot is le kellett zárni – fotók

Ez volt a tizedik nap, melyen embertömegek lepték el az utcákat a szakszervezetek felszólítására: a több százezres párizsi tömegből 27 tüntetőt tartóztattak le, 175 rendőr pedig megsérült - írja a Euronews.

Az Eiffel-torony weboldalán közölték, hogy a turistalátványosságot is lezárták a tüntetések miatt. Hétfőn a Louvre-t is hasonló intézkedés érintette. Földön fekvő férfi a nyugdíjreform ellen tüntetők és rohamrendőrök összecsapása közben Párizsban 2023. március 28-án. Emmanuel Macron francia elnök széles körű felháborodást váltott ki azzal, hogy parlamenti szavazás nélkül készül hatályba léptetni a nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre emelését előirányzó törvényt. MTI/AP/Christophe Ena

A nagy számú résztvevővel tartott demonstrációk miatt aggódó rendőrség Gérald Darmanin belügyminiszter szerint szokatlanul nagy mértékű rendőri jelenlétet tesz szükségessé: 13 ezren vigyázzák a rendet, felük a fővárosban.

A miniszter a Twitteren arról is írt, hogy országos szinten 201 embert tartóztattak le.

A francia elnök a múlt héten a parlamenti szavazást megkerülve keresztülvitte a reformokat a parlamenten. A szakszervezetek tömeges tüntetésekkel igyekeznek rávenni a kormányt, hogy lépjen vissza. A nyugdíjreform ellen tüntetőket vízágyúval oszlatják rohamrendőrök Párizsban 2023. március 28-án. Emmanuel Macron francia elnök széles körű felháborodást váltott ki azzal, hogy parlamenti szavazás nélkül készül hatályba léptetni a nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre emelését előirányzó törvényt. MTI/AP/Laurent Cipriani

Egy párizsi tüntető szerint elegük van az embereknek, és csak azt akarják, hogy a kormány figyeljen rájuk és megértse ezt.

"Macron nem hallgat ránk, nekünk pedig elegünk van.

Nem egyedül vezeti az országot, és nem király.

Franciaországnak már nincs királya" - fogalmazott.

Laurent Berger, a CFDT szakszervezet főtitkára szerint a két félnek meg kellene vitatnia a változásokat.

"Másfél hónapig ne vezessük be a 64 éves korhatárt, mi pedig közvetítünk a tárgyalásokban ez idő alatt. Leülünk az asztalhoz, megvitatjuk a nyugdíjazás kérdéseit, hogy lássuk, hol lehet és hol nem lehet szociális kompromisszumot kötni" - fogalmazott. A nyugdíjreform ellen tüntetők egyike szerelmet, ne háborút jelentésű feliratot viselő kereszttel Párizsban 2023. március 28-án. Emmanuel Macron francia elnök széles körű felháborodást váltott ki azzal, hogy parlamenti szavazás nélkül készül hatályba léptetni a nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre emelését előirányzó törvényt. MTI/EPA/Yoan Valat

Eddig múlt héten csütörtökön voltak a leghevesebbek a sztrájkok és tüntetések, amikor több mint egymillió ember vonult utcára Franciaország-szerte. A tüntetők és a biztonsági erők hevesen csaptak össze, a feszültség eredménye kiélezett harcok volt Párizs utcáin. A média zavargásokról és anyagi károkról számolt be Párizson kívül Nantes-ban, Rennes-ben, Lille-ben, Bordeaux-ban, Calais-ban, Dijonban, Toulouse-ban, Strasbourgban és Caenben is. Mint írták, több helyszínen előfordult, hogy a rendőrök vízágyút és könnygázt is alkalmaztak a tüntetők ellen.

Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson