Beindult az üzengetés a szlovák kormányfő pártalapítása után

Eduard Heger tavaly áprilisban került a szlovák kormány élére, miután lemondott a kormánykoalíció legnagyobb pártját, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségeket, azaz az OĽaNO mozgalmat vezető Igor Matovič. Decembertől Heger ügyvezető miniszterelnökként vezeti kabinetjét, kormánya ugyanis megbukott egy ellene indítványozott bizalmi szavazáson a parlamentben. A törvényhozás január végén elfogadott határozata szerint szeptember végén előre hozott parlamenti választást tartanak az országban.

A választási kampány tehát javában tart, mindenki helyezkedni próbál. Eduard Heger is, aki 2016-os és a 2020-as parlamenti választásokon is az OĽaNO színeiben szerzett mandátumot, mostantól viszont a kedden bejelentett új pártot, a Demokratákat fogja vezetni. Az új párt ambíciója, hogy egyesítse a jobbközép pártokat, és a tisztességre, a szakmaiságra és a konstruktív párbeszédre alapozzon. A párt programja több pillére fog épülni, ezek

az egészségügy és a környezetvédelem,

az oktatás,

a kultúra,

a biztonságpolitika, továbbá

az erős régiók és

a polgári társadalom, valamint

a rászorulókról való gondoskodás.

„A Demokraták párt az emberi jogok védelmét és az egyéni szabadságjogok tiszteletben tartását kínálja, szakmaiságot és a populizmus elutasítását” – jelentette ki Edurad Heger. Közölte, hogy több más párttal is tárgyalnak, emellett szakértőket és közéleti személyiségeket is arra biztatott, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A koalíciós pártok elnökeivel is egyeztetett arról, hogy

ő és a megbízott miniszterek az előre hozott választásig a posztjukon maradnak.

Elmondta, hogy van támogatottsága a megbízott kormánynak, és a törvényjavaslatokat el kell fogadni a parlamentben.

Eduard Heger elutasította a Demokraták és korábbi mozgalma, az OĽaNO választás előtti egyesülését.

A párt tárgyal a parlamenten kívüli kereszténydemokratákkal és a magyar Szövetséggel is.

Visszautasítják ugyanakkor a Robert Fico vezette Smerrel, a Peter Pellegrini által irányított Hlassal való együttműködést.

Visszhang

Pellegrini a bejelentést úgy kommentálta, hogy Heger átverte a választókat.

„Mától a válság sújtotta Szlovákiának egy párton kívüli kormányfője van, akinek nincs a választási eredményt tükröző parlamenti támogatottsága. Csak a saját politikai előmenetele érdekli” – fogalmazott a Hlas elnöke, aki szerint Heger a kudarcok és egy amatőr garnitúra megtestesítője.

Az OĽaNO mozgalom, amelyből most az ügyvezető kormányfő kilépett, gratulált Eduard Hegernek az új pártjához, és emlékeztette, ne feledkezzen meg a fair play játékról.

„Az OĽANO emberei mindig hűségesen kiálltak melletted, ezért elsősorban azt kívánjuk, hogy máshol is ilyen emberekre találj” – üzente Igor Matovič korábbi miniszterelnök, az OĽaNO vezetője.

Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Kenzo Tribouillard