Ünnepek előtt: szívják a fogukat a szlovákok a drágulás miatt, csak a benzinárnak örülhetnek

A hagyományos ünnepi ételek beszerzése is jóval megdrágult, a benzin viszont legutóbb januárban került annyiba, mint most.

A kariera.sk portál számára készített felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek egyötöde hitelből oldja meg az idei karácsonyt Szlovákiában – legtöbbjük 300 eurós kölcsönt vesz fel. A válaszadók

21 százaléka 100, míg

17 százaléka csupán 50 euróig készül költeni, ezzel szemben a megkérdezettek

7 százalékának az 5 ezer euróig történő ajándékvásárlás sem okoz gondot.

A legtöbb pénz elektronikai cikkekre, könyvekre, valamint gyermekjátékokra megy el, de a ruhák, a kozmetikumok, az utazások és az ajándékutalványok szintén népszerűek.

A lakossági kiadásokat főleg a magas, 16 százalék körüli infláció befolyásolja. Októberben a kiskereskedelmi forgalom 4,4 százalékkal csökkent a Szlovák Statisztikai Hivatal szerint. Egy másik – az mBank által megrendelt – közvélemény-kutatás pedig arra mutat rá, hogy

átlagosan

94 eurót szánnak ajándékokra a szlovákok.

Tavaly ez még 12 euróval több volt, azaz 106 euró,

két éve 100,

három éve pedig 97 euró.

A pénzintézet igazgatója szerint a felmérés eredményei azt mutatják, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet a lakosok pénzügyi magatartásában is megmutatkozik. „Takarékosabbak vagyunk, mint a korábbi években” – mondta Robert Chrištof.

A tipikus szlovák ünnepi menü beszerzése és elkészítése is jóval többe kerül, mint tavaly. Jana Glasová, a 365.bank elemzője közölte, idén drágább lesz a hagyományos krumplisaláta, a káposztaleves és a karácsonyi sütemények is. 2022-ben a burgonya ára 37 százalékkal emelkedett, a tojás pedig 42 százalékkal kerül többe, mint egy évvel korábban. A statisztikák nem tartalmazzák az élő ponty árát, de a halfilé és a fagyasztott hal ára is 15 százalékkal emelkedett.

Drágább lesz a karácsonyi asztalra szánt káposztaleves is. „A kolbász ára 27, a sertéshúsé legalább 25, a savanyú káposztáé pedig 18 százalékkal magasabb. A süteményeknél is hasonló a helyzet. A növényi olaj és a kristálycukor mintegy 70 százalékkal, a búzaliszt és a margarin 60 százalékkal drágább, mint tavaly. A porcukor majdnem 50 százalékkal, a vaj és a tej több mint 40 százalékkal kerül többe. A sütőpor, az élesztő és a leveles tészta ára 30 százalékkal emelkedett. A lekvár és a méz is drágább 12, illetve 20 százalékkal.

A hatalmas drágulás mellett

némi vigaszt az üzemanyagárak visszaesése jelent

a szlovák lakosság számára. November 25. és december 13. között ugyanis megközelítőleg 12 centet zuhant a benzin ára Szlovákiában, a gázolajé pedig még többel csökkent. Az üzemanyag ára először június végén és július elején, valamint október végén érte történelmi csúcspontját, miközben a 2 eurós határ átlépése is fenyegetett. Végül bekövetkezett a törés, és hétről hétre olcsóbbá vált a tankolás Szlovákiában. Jelenleg egy liter benzin 1,50 euróba kerül, sőt néhány benzinkúton még ennél is kevesebbe, így 2022 januárja óta most a legolcsóbb a benzin Szlovákiában. A gázolaj valamivel több mint 1,60 euróba kerül literenként.

Nyitókép: Bec Parsons / Getty Images