Nagyon sok háztartás spórolós karácsonyt tervez Szlovákiában

Az ajándékokon spórolnának a legtöbbet a szlovák lakosok karácsonykor. Kevesebbet fognak költeni élelmiszerre, kirándulásra vagy baráti összejövetelekre is. Matej Horňák, a Szlovák Takarékpénztár elemzője ismertette annak a felmérésnek az eredményét, amely szerint idén a szlovák lakosság visszafogottabb karácsonyt tervez.

A közvéleménykutatás rámutatott, hogy a háztartások több mint hatvan százaléka kevesebb pénzt tesz félre az ünnepi kiadások fedezésére, mint a korábbi években.

A megkérdezettek mindössze egyharmada tervez ugyanannyit költeni az ünnepre, mint tavaly, és csak 2 százalékuk készül gazdagabb karácsonyra.

A közel 15 százalékos infláció miatt jóval mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a szlovákoknak. Az éves infláció mértéke októberben elérte a 14,9 százalékot, ami a legmagasabb a kétezres évek kezdete óta. Ennek függvényében idén az ünnepi vacsora akár 30 százalékkal is többe kerülhet, mint egy évvel ezelőtt. Az elemzők szerint decemberben a kenyér 30, a hús pedig 34 százalékkal lesz drágább, mint tavaly ilyenkor. A karácsonyi ponty ára átlagban 18 százalékkal nő. A becslések szerint az étolaj ára éves szinten 56 százalékkal emelkedik, a gyümölcsé harmadával, a zöldségé pedig egy picit ettől is többel.

A karácsonyi sütemények iránti kereslet is rendkívüli módon megcsappant a magas árak miatt. Nemcsak a pékségek és cukrászműhelyek kapnak kevesebb megrendelést a tipikus karácsonyi termékekre, hanem a háztartásokban is kevesebb finomság készül, mint eddig.

Amíg a családok tavaly átlagosan 100 euróból be tudták szerezni a sütéshez valókat, most már 126 eurót kell kiadniuk ugyanazokért az alapanyagokért.

Eva Sadovská, a Wood and Company pénzügyi tanácsadó cég elemzője elmondta, hogy sokkal drágább lett a vaj, a növényi olajok és a kristálycukor is.

Egy kisebb doboz karácsonyi sütemény ára akár 10 euróval is megemelkedhet. Ez mindenekelőtt a kisebb cukrászdák és pékségek számára jelent gondot. „Egy és két évvel ezelőtt akár két, három, négy kiló karácsonyi süteményt is rendeltek az emberek. Most jó, ha egy vagy fél kilót elvisznek” – mondta Lucie Benešová cukrász.

Az infláció nem csupán az árakra, hanem a szlovákok vásárlási szokásaira is hatással van. Ezek közé tartoznak a gyakoribb vásárlások, a kedvezményes ajánlatok keresése és a megfontoltabb döntések. A szlovák kereskedők egy része már október végén elkezdte a karácsonyi termékek árusítását, ezzel is segítve a vásárlókat, hogy az ajándékok beszerzését jobban szét tudják osztani. A Szlovák Takarékpénztár felmérése szerint Szlovákiában az emberek 34 százaléka az ajándékokon, 14 százaléka az ételen, és nagyjából ugyanennyi a szórakozáson és a téli kiránduláson tervez spórolni.

