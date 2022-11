Migránspánik Szlovákiában: visszaállítanák a magyar határ ellenőrzését

Roman Mikulec szlovák belügyminiszter szerint be lehet vezetni a Magyarországgal közös határokon történő ellenőrzést, ez azonban jelentős mértékben nehezítené a szlovák állampolgárok életét. A tárcavezető az ebből fakadó magas költségekre és az ország schengeni tagsága miatt hiányzó emberforrásra is felhívta a figyelmet.

Mikulec úgy véli, az uniós szabályok szerint a megnövekedett migráció sem lehet indok a határellenőrzés bevezetésére.

„Tévedés azt gondolni, hogy hermetikusan lezárhatjuk a határt, és senki sem teheti be a lábát, ez irreális, ezért a megoldás az egyes országok közreműködése, a külső határok védelmének biztosítása” – fűzte hozzá Mikulec. Példaként említette, hogy Szlovákia a nemzetközi szervezetekkel együttműködve biztosítja az ukrán határt.

A belügyminiszter emlékeztetett arra, hogy a megnövekedett migráció miatt Szlovákia-szerte járőröket vezényeltek ki. Rendőrök járőröznek a szlovák–magyar határ közelében is, és a szerb–magyar határon is szolgálnak szlovákok.

Roman Mikulec elmondta, a tárca minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy lassítsa a menekültek áramlását, hogy más országokkal együttműködve megvédjék a külső határokat, és hogy az államok ne csak gondoskodjanak a menekültekről, hanem lehetőség szerint visszaszállítsák őket a származási országaikba. A belügyminiszter szerint az Európai Bizottságnak egy, a menekültek visszafogadásáról szóló tárgyalásra kellene bírnia Törökországot vagy Szerbiát.

A szlovák ellenzék úgy véli, a kormány nem kezeli megfelelően az illegális bevándorlók helyzetét, és attól is tart, hogy Ukrajna felől még nagyobb menekülthullám érheti el Szlovákiát, mint az első volt. Peter Pellegrini volt kormányfő, a Hlas párt elnöke felszólította a belügyminisztert és a kabinetet, tájékoztassanak arról, hogyan készül az ország a masszív migrációs hullámra. A korábbi miniszterelnök és Denisa Saková korábbi belügyminiszter szerint biztonsági és humanitárius szempontból is fel kell készülni a migrációs válságra. Saková kitért az illegális migráció kezelésére is, szerinte nem működik rendesen a schengeni határ védelme.

„Több hete nemzetközi szégyennek van kitéve az ország”

– mondta Pellegrini az osztrák és a cseh határon bevezetett ideiglenes ellenőrzésre utalva.

Zuzana Eliášová, a belügyminisztérium szóvivője ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a Csehország által Szlovákiával szemben bevezetett határellenőrzés következményeként – annak ellenére, hogy a korábbi tárgyalásokon megállapodás született arról, hogy erre egyáltalán nem vagy csak utolsó lépésként kerül sor – olyan illegális migránsok koncentrálódnak mostanában Szlovákiában, akik egyébként nem tartózkodnának az országban. Hozzátette, hogy a migránsoknak nem áll szándékukban Szlovákiában maradni, és hogy a problémát európai szinten kell megoldani. A tárca állítása szerint a cél a schengeni külső határ védelme és ezáltal az illegális migránsok európai térségbe való beáramlásának megakadályozása. A minisztérium ezzel együtt kijelentette, mindent megtesz annak érdekében, hogy az illegális migránsokról gondoskodjanak ideiglenes szlovákiai tartózkodásuk alatt.

Nyitókép: MTI/Komka Péter