Ukrajna csak egyszer emeli fel a kezét: amikor győz

Ukrajna 31 éve szakadt el a Szovjetuniótól. Augusztus 24-én kikiáltották az ország függetlenségét, amit minden évben nagy utcai parádéval ünnepelnek. Idén azonban a kereken fél éve tartó orosz agresszió miatt arra kérik az ukránokat, maradjanak otthon, mert további orosz rakétatámadásokra lehet számítani.

Volodimir Zelenszkij a függetlenség napja alkalmából egy 18 perces kisfilmben köszöntötte az ország lakosait, amiben többek között a fél éve tartó háború borzalmait mutatják be. A videó egyben azt is üzeni, hogy a végsőkig harcolnak. Az államfő a videóüzenetben megjegyezte: az ukránok különböző helyeken és körülmények között ünneplik most ezt a napot, de azonos céllal – Ukrajna függetlenségének és győzelmének megőrzése érdekében.

"Február 24-én, hajnali négy órakor új nemzet született. Nem megszületett, hanem újjászületett. Egy nemzet, amely nem sírt, nem sikoltozott, nem ijedt meg. Nem futott el, nem adta fel. És nem felejtett. Ez a zászló (az ukrán – a szerk.) mindenhol ott lesz, ahol lennie kell. Donbaszon is. És a Krímen. Az ellenség azt hitte, virággal és pezsgővel fogadjuk majd. Helyette koszorúkat és Molotov-koktélokat kapott. Ovációt várt, de helyette dörrenéseket hall" – mondta.

"A megszálló azt hitte, néhány napon belül felvonulnak a fővárosunk központjában. De ma csak olyan parádét láthat a Hrescsatikon, amely bizonyíték arra, hogy az ellenséges haditechnika csak kiégett és elpusztított formában jelenhet meg Kijev központjában. Nekünk mindegy, milyen hadseregük van, nekünk az számít, milyen földünk van. A végsőkig küzdünk érte. Hat hónapja kitartunk. Nehéz, de ökölbe szorítottuk a kezünket, és összeszorítottuk a fogunkat. Minden új nap új ok arra, hogy ne adjuk fel. Hiszen miután annyi mindenen keresztülmentünk, nincs jogunk abbahagyni" – fogalmazott a videóüzenetben.

Volodimir Zelenszkij hozzátette: számukra a háború vége a győzelmet jelenti, és terroristákkal nem fognak egyezkedni.

"Csak egyszer fogjuk felemelni a kezünket – amikor a győzelmünket ünnepeljük. Egész Ukrajnában. Mert nem kereskedünk a földjeinkkel és a népünkkel. Számunkra Ukrajna egész Ukrajna. Mind a 25 régió engedmények és kompromisszumok nélkül. Ezeket a szavakat nem ismerjük, február 24-én rakéták semmisítették meg őket."

Az ukrán elnök videóüzenetében még egyszer nyomatékosította: Donbasz és Krím – Ukrajna, és vissza fogják szerezni ezeket a területeket, bármibe is kerüljön.

A minap ezt az álláspontot az Európai Tanács elnöke is megerősítette. Charles Michel, a Krími Platform nevű kijevi kezdeményezés második csúcstalálkozója résztvevőinek címzett videóüzenetében kijelentette: a Krím Ukrajnához tartozik. Az Európai Unió nem ismeri el, és soha nem is fogja elismerni a térség és Szevasztopol illegális elcsatolását.

Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtóhivatal