Az emelkedő árfolyam véget vethetett az ukrán bankkártyaturizmusnak

Az Ukrán Nemzeti Bank korlátlan pénznyomtatásba kezdett az elmúlt időszakban. A költségvetési hiány finanszírozására heti szinten több tízmilliárd hrivnyát nyomtatnak. Ezt azzal magyarázzák, hogy Ukrajnának jelentős erőforrásokra van szüksége az orosz agresszióval szemben. Az elmúlt hónapokban már több mint 200 milliárd hrivnyát nyomtatott a jegybank, csak júliusban 27,5 milliárdot.

Ám nem ez az egyetlen problémája a pénzintézetnek. A devizaspekulációk miatt rohamosan apadnak a nemzetközi tartalékok. Az elmúlt hónapokban ugyanis fellendült az úgynevezett bankkártyaturizmus. Kiderült, hogy ukránok rendszeresen átjártak a környező országokba a hrivnya alapú bankkártyáikkal, és „kedvezményes" árfolyamon vettek ki valutát az ottani bankautomatákból. A jó áron szerzett dollárt és eurót később Ukrajnában értékesítették.

Ez a jelenség már hónapok óta megfigyelhető Kárpátalján is.

Az itteni ügyeskedő emberek célpontja elsősorban Szlovákia. Mivel a hadköteles korú férfiaknak tilos elhagyniuk az országot, jellemzően a feleségeiket küldik át a Kisszelmenc–Nagyszelmenc ukrán–szlovák gyalogos határátkelőhelyen. A nők egyszerre akár több bankkártyával is nekiindulnak és kifosztják a környező felvidéki települések bankautomatáit. Emiatt Szlovákia határmenti településein olykor csak hosszú sorban állás után, vagy egyáltalán nem tudnak pénzhez jutni a helyiek, mondta el az InfoRádiónak Varga Tibor, Kaposkelecsény polgármestere.

Varga Tibor hozzátette, sokan egy tucat bankkártyát szorongatnak a kezükben, listán keresgélik a hozzájuk tartozó PIN-kódot, néha el is rontják, így többnyire ezért tart sokáig a folyamat. A becsületesebbek közül néhányan előreengedték a helyieket, de így sem lehetett elkerülni a konfliktusokat.

A helyiek szerint az elmúlt napokban azonban már kevesebb idegent látni a környéken, ami valószínűleg azzal magyarázható, hogy

már nem éri meg annyira az „üzlet”.

Ukrajnában ugyanis a háború elmúlt 5 hónapjában mesterségesen tartották alacsonyan a hazai fizetőeszköz árfolyamát. A nemzeti pénzintézet viszont nemrég ezt is felfüggesztette, és 25 százalékkal korrigálta a fix árfolyamot. Így az eddig 29 hrivnya/dollár most majdnem 37-re emelkedett. Sőt, a dollár piaci árfolyama a napokban meghaladta a korábban még sohasem tapasztalt, 40 hrivnyás szintet is.

A bankkártyaturizmus megfékezése érdekében július végétől új készpénzfelvételi szabályokat léptettek érvénybe az ukrán bankszámlák esetében. E szerint az ukrán állampolgárok személyenként legfeljebb havi 50 000 hrivnyának megfelelő valutát vehetnek ki külföldi bankautomatákon keresztül. Ám a korábbiakhoz képest ezt már nem tehetik meg egyszerre, 12,5 ezer hrivnyás heti limitet vezettek be.

A külföldi bankszámlákra történő átutalás havi limitjét is módosították, 100 ezer hrivnyáról 30 ezerre csökkentették.

Ami a bankkártyás fizetést illeti, annak Ukrajnában továbbra is sincs korlátja, azonban külföldön most már csak 100 ezer hrivnyával egyenértékű valutát költhetnek az ukránok havonta. A jegybank szerint ez kellően magas összeg, és ezzel nem korlátozzák a külföldön élő menekülteket. Álláspontjuk szerint a rendelkezés célja inkább csak az Ukrajnában élő, spekulációkra hajlamos emberek tevékenységének visszaszorítása.

