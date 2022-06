Horror lakossági gázáremelés jön a szomszédban

Összesen 76 százalékkal emelkedik a következő négy évben a Szlovák Gázművek által biztosított lakossági gáz ára, a legnagyobb drágulás, 34 százalékos, jövőre lesz. Az ajánlat azokra a lakossági fogyasztókra vonatkozik, akik négyéves szerződést kötnek a gázművel. „A jelenlegi, 43 eurós megawatt-óránkénti ár 2026-ra 76 euróra emelkedik. Jövőre 57 euró lesz egy megawattóra gáz ára. Utána 65 euró, 2025-ben 72 euró, 2026-ra pedig 76 euróra emelkedik” – tájékoztatott Richard Sulík gazdasági miniszter.

Közben az Árszabályozási Hivatal az aktuális világpiaci árak alapján magasabb árakat fog megszabni, de ez nem érinti azokat a fogyasztókat, akik szerződést kötnek a Szlovák Gázművekkel. Richard Sulík szerint a másik három szlovákiai szolgáltató is hasonló áron fogja kínálni a gázt.

A gazdasági miniszter azt is elmondta, a világpiaci árak magasabbak, ennek következtében a Szlovák Gázművek két évig veszteséges lesz, a harmadik évben már lesz nyeresége, a negyedikben pedig be kellene hoznia az előző évek veszteségeit. A gazdasági miniszter törvénymódosítást is előkészít, mivel most lehetősége van a fogyasztónak a gázszerződés idő előtti felmondására. Ezután a Szlovák Gázművekkel

szerződést kötők négy évig a rögzített gázárakat fizetik, akkor is, ha időközben csökkenne annak világpiaci ára.

Lehetőség van egyéves szerződés megkötésére is, ebben az esetben a gázár 42 százalékkal, plusz mindig az infláció mértékével drágul. Az infláció idén várhatóan 12 százalékos lesz Szlovákiában.

A szlovák lakosságot nem csak az bosszantja, hogy szinte az egekbe szökik a gázszámla, hanem hogy lesz-e egyáltalán elegendő mennyiségű gáz a fűtési szezonra. Az ellenzéki Smer párt azért bírálja a gazdasági minisztert, mert nem harcolt ki kedvezőbb feltételeket Szlovákia számára az Oroszországra mért gazdasági szankciók meghatározásakor. Robert Fico pártelnök azt is szeretné tudni, pontosan mennyi gáztartaléka van az országnak. „Ha a német kormány azt mondja a német vállalkozóknak és a lakosságnak, hogy spórolniuk kell a gázzal, mert komoly a helyzet, akkor valóban komoly a helyzet” – fogalmazott a Smer elnöke, korábbi miniszterelnök.

Richard Sulík azt ígérte, hogy a visszahívásáról szóló rendkívüli parlamenti ülésen számol be a gáztartalékokról, de kedden délig a törvényhozás még nem tárgyalt a gazdasági miniszter leváltásáról. A szaktárca régóta állítja, hogy van elég gáz az országban. Ezt erősítették meg Richard Sulík párttársának, Anna Zemanovának szavai is, aki azt mondta, hogy a gázellátás Szlovákiában az előttünk álló télre biztosított, a következő fűtési szezon előtt pedig meghozzák a szükséges intézkedéseket.

