Már az újabb járványhullámokra készülnek a régióban

Csehországban már több mint három hete újra emelkedik a koronavírussal újonnan fertőzöttek száma. A százezer lakosra eső új fertőzöttek száma múlt pénteken 31, míg az azt megelőző héten 20 volt. Mérsékelten, de növekszik a kórházban kezeltek száma is. A hétvégén nagyjából 120 beteg szorult állandó orvosi ellátásra, legutóbb egy hónapja, május végén volt több koronavírusos fertőzött a cseh kórházakban.

Ladislav Dušek, az Egészségügyi Információk és Statisztikák Hivatalának igazgatója szerint a megbetegedések növekvő száma mögött a koronavírus BA.5 variánsa áll, amely fokozatosan kiszorítja a sima omikront, és veszélyesebb is. Ezért

nem zárja ki, hogy a vakáció során egy nyári koronavírus-járvány is elterjedhet Csehországban.

A napi koronavírustesztek száma 27-28 ezer körül mozog. Korábban naponta mintegy 600 teszt hozott pozitív eredményt, újabban már meghaladja a 750-et. Ilyen helyzet legutóbb május elején volt az országban.

Szlovákiában a járványhelyzetet felügyelő Közegészségügyi Hivatal is hasonló mutatókról tud beszámolni. A hivatal jelentése szerint a koronavírusos páciensek száma júniusban enyhén emelkedett. A hatóságok hozzátették, a pozitív minták számának enyhe növekedése azt jelenti, hogy a kórokozó továbbra is a lakosság körében kering, és folyamatosan fejlődik, mutálódik, így az új variánsok megjelenésének kockázata is fennáll.

„A nyár vége felé és az őszi hónapokban, a nyaralók visszatérésével és a hidegebb hónapok beköszöntével számítunk a megbetegedések legnagyobb mértékű megugrására” – mondta Ján Mikas országos tisztifőorvos.

A Közegészségügyi Hivatal főként az omikron-mutáció BA.4 és BA.5 alvariánsait követi nyomon – az előbbi a Szlovákiában júniusban szekvenált minták 6,5 százalékát, míg az utóbbi a 19,6 százalékát tette ki. A tisztifőorvos közölte, a tüneteket produkáló személyeknek otthon kell maradniuk, orvoshoz kell fordulniuk, és nem szabad veszélyeztetniük környezetüket, amíg fel nem épülnek.

„Egyelőre stabil a helyzet a kórházakban. Azok az emberek, akik kórházában vannak, többségében más betegség miatt szorulnak orvosi ellátásra, a Covid pedig csak egy újabb diagnózisként jelentkezett náluk, amely komplikáltabbá teszi a helyzetüket” – mondta a szlovák egészségügyi miniszter, Vladimír Lengvársky, aki szerint a helyzet még tovább romolhat, de a tárca egyelőre nem tervezi a korábban alkalmazott óvintézkedések bevezetését.

A szlovák egészségügyi tárca hangsúlyozta, hogy a vakcinák jelentik a legjobb védelmet a betegség szövődményei ellen, és emlékeztetett arra, hogy Szlovákia az omikron variáns elleni új, adaptív vakcinák beszerzését tervezi. Az omikron-mutációval szemben hatásos vakcinák valószínűleg szeptember környékén válnak elérhetővé Szlovákiában. Romániában is nagy az ugrás Romániában több, mint másfélszer annyi új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak a múlt héten, mint egy héttel korábban, és hasonló ütemben emelkedett a kórházi ellátásra szoruló fertőzöttek száma is - derült ki a bukaresti egészségügyi minisztérium heti összesítéséből. A múlt heti jelentésben a gyorsulás üteme még csak 20 százalékos volt.

Június 20-26. között 3974 koronavírus-fertőzést regisztráltak, 52 százalékkal többet, mint a június 13-19 közötti időszakban. Az előző héthez hasonlóan ezúttal is mintegy 70 ezer tesztet értékeltek ki: a fertőzöttség aránya viszont 3,8-ról 5,6 százalékra nőtt.

A kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma egy hét alatt - csaknem 40 százalékkal - 638-ra emelkedett, az intenzív terápián ápolt súlyos eseteké pedig - 26 százalékkal - 58-ra. (MTI)

Nyitókép: DMEPhotography/Getty Images