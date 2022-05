Keményen üzent Moszkvába a szlovák kormányfő

Amíg a miniszterelnök megbízhatatlan partnernek tartja Oroszországot, addig a szlovák ellenzék vezére, Robert Fico az orosz kőolajvásárlás leállítását óriási hibának tartja, amely szerinte az Amerikai Egyesült Államok kitalációja.

„Évtizedek óta áramlik az orosz földgáz és kőolaj Európába, és még sosem fordult elő, hogy a szállítmányokat politikai okokból bárki is visszautasította volna. Az európai cégek a szerződéseknek megfelelően vásárolták az orosz partnerektől a nyersanyagot, fizették a megállapított árat, a kőolaj- és földgázvezetékek tulajdonosai pedig tranzitdíjat kaptak” – mondta Eduard Heger szlovák miniszterelnök, hozzátéve, hogy ez normális kereskedelmi kapcsolat volt.

Heger felidézte, hogy 2009 telén viszont valami addig elképzelhetetlen dolog történt: Oroszország leállította az Ukrajnán keresztül történő gázszállítást, elvágva ezzel Európa egy részét a szállítmányoktól. A miniszterelnök szerint Szlovákia 13 éve helyesen reagált, és a szakértők néhány hét alatt képesek voltak megoldani, hogy a Barátság-vezetékben mindkét irányban áramolhasson a gáz. Szerinte a helyzet most megismétlődik. „Putyin elnök értelmetlen obstrukciót eszelt ki, hogy rubelben kell fizetni a gázszállítmányokért, és leállította a Lengyelországba és Bulgáriába irányuló szállítást” – tette hozzá Eduard Heger.

A kormányfő megjegyezte,

csak a dezinformációkat terjesztő szlovákiai közeg nem hajlandó belátni, hogy Oroszország megbízhatatlan partner.

Azt mondta, ezért aztán ostobaságokat találnak ki, például azt terjesztik, hogy Ukrajna zsarolja Szlovákiát a kőolaj és földgáz elzárásával. Holott ennek éppen ellenkezője igaz.

Putyin az, aki zsarolja Szlovákiát.

Az orosz energetikai csapdából való kiszabadulás Eduard Heger szerint komoly erőfeszítésekbe és anyagiakba fog kerülni, de Szlovákia ezt az akadályt is legyőzi, úgy, ahogy a 2009-est. „Hiszen most sem egyedül kell megbirkóznunk vele, hanem erős demokráciákkal közösen” – zárta Eduard Heger, aki a hét közepén Andrzej Duda lengyel államfővel is tárgyalt az olaj- és gázimport leállításáról.

A pozsonyi találkozón a szlovák kormányfő úgy fogalmazott, „elkerülhetetlen a leválás, ha szabadok akarunk lenni, és azt akarjuk, hogy ne lehessen zsarolni bennünket”. A szlovák kormányhivatal szerint Lengyelország kész segíteni ebben a helyzetben. Heger hangsúlyozta, Szlovákia számára rendkívül fontos, hogy a lehető leghamarabb elkezdjen működni a Nagykapos-Strachonica gázvezeték, amely lehetővé teszi a Lengyelországból érkező cseppfolyósított földgáz szállítását is.

Másképp látja a helyzetet Robert Fico, az ellenzék vezére. A Smer elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió következő szankciós csomagjában az orosz kőolaj vásárlásának leállítása is szerepeljen. Úgy véli, ez gazdasági öngyilkosságot jelentene Szlovákia számára, Eduard Hegernek és kormányának pedig az ország saját energetikai érdekeit kellene védenie. Fico az orosz kőolajvásárlás leállítását óriási ostobaságnak, és az Amerikai Egyesült Államok kitalációjának tartja.

Nyitóképünkön Eduard Heger szlovák miniszterelnök (j) és Andrzej Duda lengyel államfő kezet fog Pozsonyban 2022. május 11-én.

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka