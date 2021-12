17 euróval többet "süt el" Szlovákia népe karácsonykor, mint tavaly

Az árak emelkedése Szlovákiában is hatással lesz az ünnepi kiadásokra. Peter Gurecka, a Partners Group pénzügyi szakértője szerint tavaly egy átlagos szlovákiai háztartás megközelítőleg 400 eurót költött a karácsonyi előkészületekre, idén ez az összeg akár 50 euróval is több lehet. A szakértő szerint a múlt évhez viszonyítva a szlovákiai háztartások idén 7 euróval többet költenek a sütéshez szükséges alapanyagokra, 17 euróval többet az ünnepi menüre és 13 euróval többet a díszítésre. Itt viszont nem érnek véget a várható kiadások, mert az üzemanyagárak és a fogyasztási cikkek ára szintén emelkedett.

A Partners Group és a Focus ügynökség éves felmérései azt mutatják, hogy a karácsonyi ajándékok vásárlása a karácsonyi kiadások csaknem felét teszi ki. A kutatás szerint a szlovákok évente körülbelül 200 eurót költenek szeretteik ajándékaira. A megkérdezettek 2019-ben átlagosan 191 eurót, míg 2020-ban 195 eurót kívántak elkülöníteni az ajándékokra. A Partners Group pénzügyi szakértője hozzátette, még ha sokakat meg is lepett az áremelkedés, ez nem indokolja, hogy gyorskölcsönhöz és hitelhez folyamodjanak.

„Érthető, hogy örömet szeretnének szerezni hozzátartozóiknak, viszont, hogy minél tovább élvezhessék a kellemes karácsonyi hangulatot, azzal kellene dolgozniuk, amijük van, nem pedig eladósodni, és a következő évre hárítani a problémákat” – figyelmeztetett Gurecka.

A szlovákiai polgárok zöme nem szándékozik hitelt felvenni karácsony előtt, a háztartások 91 százaléka a rendelkezésére álló keretből akarja megoldani az ajándékvásárlást.

A háztartások szűk 5 százaléka vett már fel karácsony előtt 200 eurós hitelt, további 5 százaléka pedig 200 eurót meghaladó kölcsönből is vásárolt már korábban ajándékot.

Ezen belül a 45 és 54 év közöttiek vesznek fel leggyakrabban ilyen célra hitelt, 14 százaléknyian e korcsoportból. A tavalyi hasonló felmérésből az is kiderült, hogy a 18–24 évesek szinte soha nem vásárolnak ajándékot hitelből. Viszont a 65 év felettiek körében 4-ről 8 százalékra nőtt azok aránya, akik eladósodnak az idei ajándékvásárlás miatt. A tavalyi felmérés szerint legtöbbször a munkanélküliek vásároltak hitelre ajándékot, de idén 7 százalékra csökkent az arányuk. E tekintetben viszont az anyasági szabadságon levők aránya 7-ről 13 százalékra ugrott. A karácsonyi ajándékokra hitelt felvevő szlovákiaiak 15 százalékának más kölcsöne is van, ez a mutató is emelkedett, tavaly 11 százalék volt. A tavalyi karácsonyi hitel időben való törlesztése 18 százaléknak okozott gondot.

A korábbi felmérésekkel ellentétben most több olyan háztartás vesz fel karácsonyi hitelt, amelynek egyébként is gondot okoz még az alapvető élelmiszerek megvásárlása is, és nincs semmilyen megtakarítása. Szlovák pénzügyi szakértők szerint mindez a koronavírus-járvány hatása is lehet, de kihangsúlyozzák, hogy karácsonyi ajándékra kölcsönt felvenni minden körülmények között észszerűtlen.

Nyitókép: Halfpoint/Getty Images