Nyitnak a sípályák Szlovákiában, de nem mindenkit engednek be

Újra üzemelni fognak a sífelvonók Szlovákiában, a bérletvásár során pedig ellenőrzik az oltási vagy a betegség leküzdéséről kiállított orvosi igazolásokat. A vendéglátósok ugyanakkor elégedetlenek a kormány intézkedéseivel. Szerintük méltánytalanul és logikátlanul korlátozzák a működésüket, és a kormány megszorításai tönkreteszik a turizmust.

A Magas-Tátra régióban eddig mindent megtettek azért, hogy a turizmus minél előbb talpra álljon a világjárvány okozta nehézségek után. Egyebek mellett mobil oltópontokat létesítettek, hogy tehermentesítsék a kórházakat. Most azonban a turizmusban tevékenykedők szorulnak segítségre. A helyi vállalkozók segélykérését Lucia Blašková, a magas-tátrai Regionális Idegenforgalmi Szervezet ügyvezető igazgatója tolmácsolta, aki elmondta, hogy Zártól egészen Podbanszkóig 10 ezer család megélhetése függ a turizmustól. „Idén a tizenkét hónapból azonban nyolc hónapig zárva tartottunk vagy jelentősen korlátozták a működésünket, így a helyzet még a tavalyinál is rosszabb” – tette hozzá az igazgató.

Martin Novotny, a Magas-Tátrai Turisztikai Egyesület igazgatóságának elnöke öt alapvető követelményt fogalmazott meg. „Követeljük annak az ígéretnek a teljesítését, mely szerint az oltás elhozza a szabadságot. Ezért december 18-ától szeretnénk megnyitni nemcsak a sípályákat, hanem minden egységet, beleértve az éttermeket és a wellness szolgáltatást is” – fogalmazott Novotny. Úgy gondolja továbbá, hogy a közlekedési tárca által bemutatott bevételkiesési kompenzációt tíz százalékról húszra kellene emelni. Szeretné, ha újraindítanák a foglalkoztatási támogatás rendszerét, valamint a gasztroszektorban tevékenykedő vállalkozókra kiszabott áfát jövő április 1-től tíz százalékra csökkentetnék.

Az érdekképviselet vezetője arra is rámutatott, hogy a jövőben diszkriminációtól mentes járványügyi intézkedéseket szeretnének, mivel úgy érzik, hogy a pandémia legnagyobb vesztese éppen a turizmus. Amennyiben a kormány nem tesz egyértelmű lépéseket, a turizmusban tevékenykedő magas-tátrai vállalkozók kilátásba helyezték, hogy tiltakozó megmozdulásokat szerveznek a pozsonyi kormányhivatal előtt.

A kezdeményezéshez további régiók csatlakoztak is. Pénteken délelőtt a liptói turisztikai régió fejezte ki szolidaritását. Tátrai kollégáikhoz hasonlóan egyetértenek abban, hogy a legtöbb rendelkezést szinte lehetetlen megvalósítani, arról nem is beszélve, hogy ezeket az intézkedések általában az utolsó pillanatban jelentik be.

A kormány által a napokban bemutatott tervek szerint pénteken a beoltottak és koronavírus-fertőzésen átesettek számára kinyitottak a sípályák, a hotelek azonban csak december 25-től fogadhatnak vendégeket. A legtöbb üzemeltető emiatt karácsony környéki nyitást tervez. Így döntöttek egyebek mellett a Szepes, a Szvit és a Lucsivna környéki síközpontok üzemeltetői. A felsőzúgói és a hollópataki sípályák azonban a tervek szerint már jövő hétvégén várják a látogatókat. A síelni vágyok figyelmét azonban felhívják, hogy semmiképpen se hagyják otthon a szükséges igazolásokat, ugyanis szigorú ellenőrzésekre számíthatnak.

