Angol számok: az oltatlan covidos kismamák ötöde korán szül

„Ha több ember oltakozik, kisebb valószínűsége az újabb karanténoknak” – ezzel győzködte az angol tisztifőorvos-helyettes a 18–25 közötti korosztályt az általuk hallgatott popzenei rádióban.

Jonathan Van-Tam professzor azt is megjegyezte, hogy brit tudományos kormánytanácsadók szerint

60 ezer Covid-halálesetet és 22 millió megbetegedést kerültek el az oltási programmal.

Az adatokat később hivatalosan is publikálta a tisztifőorvosi hivatal. A BBC statisztikai szakértője „kissé túlzónak” nevezte a számokat, de arra utalt, hogy így is 37 ezer haláleset volt a prognózis július második hetéig, egy olyan modell szerint, amely az év eleje óta regisztrált fertőzések számát vetette össze a 2020-as halálozási aránnyal.

A brit egészségügyi szolgálat, az NHS szerint a 18–29 év közötti angliai fiatalok közel harmada, 2,7 millió ember még nem kapta meg az első vakcinaadagot és ebből arra következtetnek, hogy ez a csoport egyáltalán nem akar oltakozni.

Közben Dominic Raab brit külügyminiszter elismerte: a vakcinaútlevél tervével akarják rávenni a fiatalokat az oltakozásra. „Nem tartjuk vissza az országot, csak azért, mert egyesek nem hajlandók felvenni az oltást” – mondta.

Mint Boris Johnson kormányfő a korábban közölte, Angliában

szeptember végén már csak oltási igazolvánnyal lehet majd bemenni éjszakai szórakozóhelyekre és zsúfolt rendezvényekre.

Sem Johnson, sem Raab nem zárta ki, hogy csak a mindkét oltást megkapott egyetemi hallgatóknak engedhetik meg, hogy kollégiumokban lakjanak. Azt is felmerült, hogy a Premier League futballmeccseire is csak oltottak mehetnek majd. A Chelsea már közölte is, hogy meg fogja követelni a látogatóktól a két oltásról szóló bizonyítványt.

Közben egy angliai statisztikából az is kiderült, hogy a mostani fertőzési hullámban

aggasztó módon sok oltatlan Covid-fertőzött terhes nő kerül kórházba,

és minden tizediket intenzív osztályon kell ápolni. Az Oxfordi Egyetem adatai szerint ezen kismamák 20 százaléka koraszülött gyereket hoz a világra. A témáról az Északír Tisztifőorvosi Hivatal oldalán egy kétnyelvű, angol–magyar útmutató is található – egy sor más fordítás mellett.

Eszerint: „A várandós nőknél esetlegesen fennálló kockázati tényezők mellett a terhesség későbbi szakaszaiban a nők fokozottan veszélyeztetettek a Covid-19 okozta súlyos rosszullét miatt. Ha ez megtörténik, kétszerháromszor (sic!) nagyobb a valószínűsége annak, hogy a baba koraszülött legyen, ami hosszú távon befolyásolhatja egészségét.”

A szöveg idézi a brit összevont oltási (JCVI) bizottság ajánlását, amely szerint „a terhes nőknek életkoruk és klinikai kockázati csoportjuktól függően, a lakosság többi részével egyidejűleg fel kell ajánlani az oltást”, és hogy amerikai kórházi tapasztalatok szerint „nincsenek biztonsági aggályok” a Pfizer és a Moderna-szérumok terhesség alatti használatáról. Az oxfordi egyetem adatai szerint július elejéig nem került kórházba olyan terhes nő, aki mindkét oltást megkapta.

Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga