Új szabályok mellett teheti próbára fegyelmezettségét Szlovákia

Szabadtéri terasznak nyitott bejáratú, legfeljebb két fallal határolt terület minősül. A belépéshez hét napnál nem régebbi negatív koronavírus-teszt szükséges, és szájmaszkot kell viselni, amely csak evés, ivás közben vehető le és az asztalok közötti kétméteres távolság betartása mellett kizárólag ülve lehet fogyasztani. Svédasztalos, salátás, péksüteményes pultok nem engedélyezettek, csak a személyzet szolgálhat fel. Az evőeszközt papírszalvétába kell csomagolni. A mellékhelyiségekben folyékony szappant, papírtörölközőt kell elhelyezni, és óránként fertőtleníteni kell, ahogy a vendégek után az asztalt, a székeket és az étlapot is. A vendéglők belső termeiben továbbra is tilos ételt és italt felszolgálni.

Megnyithattak az edzőtermek is, de egyszerre legfeljebb hat ember lehet csak bent,

sportolás közben nem kötelező szájmaszkot vagy reszpirátort viselni. Gyakrabban kell takarítani és fertőtleníteni a helyiségeket, és vírusölő szereket kell használni.

Folytatódtak az iskolanyitások is, mától visszaülhettek az iskolapadba az általános iskolások és öt járásban újra nyitnak a középiskolák is. Piros besorolású járásból pillanatnyilag 52 van az országban. Ezekben az óvodásokat, az általános iskolák alsó és felső tagozatosait, valamint a nyolcéves gimnáziumok első négy évfolyamában tanulókat várták ma vissza. A bordó besorolású járásokban azok az oktatási intézmények nyithattak, amelyek eddig is. „Bordó besorolást 22 járás kapott. Ezekben az óvodák, az általános iskolák alsó tagozata, a speciális iskolák, az egészségügyi középiskolák, a középiskolák végzős évfolyamai, az általános iskolák nyolcadik és kilencedik osztályai folytathatják működésüket” – nyilatkozta az Branislav Gröhling oktatási miniszter, majd hozzátette, hogy igaz, javul a járványhelyzet, ennek ellenére arra kéri a pedagógusokat, szülőket és a diákokat, hogy továbbra is viselkedjenek felelősségteljesen és tartsák be az előírásokat.

A határokon is változtak a szabályok.

Az eddigi 30 helyett már 100 kilométerről is lehetséges az ingázás a szomszédos országokból.

Nem kell tehát karanténba vonulnia annak a határtól számított 100 kilométeren belül szlovákiai munkahellyel rendelkező személynek, aki a szomszédos országok valamelyikében az országhatártól számított 100 kilométeren belül állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkezik, de legfeljebb 7 napos negatív antigén- vagy PCR-teszt szükséges, amely ellenében azoknak a szlovák állampolgároknak sem kell karanténba vonulniuk, akik valamelyik szomszédos országban a határátkelő 100 kilométeres körzetében élnek. A Szlovákia területén állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, s a szomszédos ország valamelyikében dolgozó ingázókra vonatkozó szabályok változatlanok.

