Ultimátumig fajult a helyzet a szlovák koalíciós válságban

Tovább mélyül a szlovák kormányválság. A kormányzó Szabadság és Szolidaritás elnöke, Richard Sulík gazdasági miniszter szerint Igor Matovič miniszterelnök képtelen irányítani a kormányt, és nem tartja magát az egyezségekhez. „Így nem lehet tovább működni, a jelenlegi összetételű kormányt csak Igor Matovič távozásával lehet fenntartani. Lemondásra szólítjuk fel a kormányfőt. Ha nem távozik, készek vagyunk kilépni a kormányból” – jelentette ki Sulík, aki szerint Matovič és a múlt pénteken már lemondott Marek Krajčí egészségügyi miniszter kudarcot vallott a járványhelyzet kezelésében, a kormányzást pedig káosz jellemzi. Emellett a kormányfő megosztja a társadalmat, és a lakosság jelentős része nem bízik benne.

Richard Sulík egyúttal határozottan elutasítja az előrehozott parlamenti választások lehetőségét. Leszögezte, ha a parlament elé kerülne az előrehozott választás kiírásáról szóló javaslat, a pártja ellene fog szavazni. Azt tartaná a legjobb megoldásnak, ha egyik koalíciós pártelnök sem lenne a kabinet tagja. Sulík azt is hangsúlyozta, hogy nyugalomra, stabilitásra és konstruktív együttműködésre van szükség, ezért bejelentette, szükség esetén ő is kész lemondani a gazdasági miniszteri posztjáról.

Igor Matovič miniszterelnök távozását kéri a legkisebb koalíciós partner, a Za ľudí is. Ha a kormányfő nem mond le, a párt nem zárja ki, hogy kilép a kormánykoalícióból. Ultimátumot adni nem akar a párt, ahogy előrehozott választásokat sem kértek. Azt szeretnék, ha a jelenlegi koalíció folytatná a munkát. Veronika Remišová miniszterelnök-helyettes, a Za ľudí elnöke úgy gondolja, a Matovič és Sulík közötti vita megoldása az lenne, ha mindketten távoznának. A párt az előrehozott választásokat tartja a legrosszabb megoldásnak az ország számára, mert ebben az esetben Peter Pellegrini és Robert Fico visszatérne a hatalomba. Remišová közölte, ha ez segít megoldani a kormányválságot, ő kész lemondani miniszterelnök-helyettesi funkciójáról. Kijelentette azt is, hogy pártja további képviselői is hajlandók lemondani.

A szlovák kormányválság a Szputnyik V vakcina megvásárlása miatt éleződött ki, de régóta tapintható volt a feszültség a koalíciós partnerek, főleg Richard Sulík és Igor Matovič között. Az előrehozott választásokat mind a négy kormánypárt elutasítja.

Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/John Thys