Tömve a cseh kórházak, mégis a szigorítások ellen tüntettek Prágában

A cseh kórházak szinte mindegyikében kritikus a helyzet. Ján Blatný egészségügyi miniszter ugyanakkor azt mondta, hogy az óvintézkedések lassan meghozzák a várt eredményeket. „Úgy tűnik, hogy az emelkedés lelassult. A járványgörbe ugyan még mindig felívelőben van, de a szigorításoknak köszönhetően már sokkal kisebb az emelkedés” – mondta a tárcavezető. A kórházakban a legfrissebb adatok szerint közel 8 ezer beteget ápolnak Covid-19 betegséggel vagy annak gyanújával, s közülük több mint 1700-nak súlyos az állapota.

A cseh politikusok eddig arra panaszkodtak, hogy azért ilyen magasak a számok, mert az emberek fegyelmezetlenek, és nem tartják be az óvintézkedéseket. A Keresztény és Demokratikus Unió-Csehszlovák Néppárt pártszövetség elnöke szerint mára megváltozott a helyzet. „Azt látom, hogy döntő mértékben csökkent a mobilitás, és az emberek betartják az intézkedéseket” – mondta Marián Jurečka pártelnök. A Median közvéleménykutató-intézet legfrissebb felméréséből is az derült ki, hogy a megkérdezettek 90 százaléka komolyan veszi és betartja a szigorításokat még akkor is, ha némelyik szerintük értelmetlen.

Vannak azonban olyanok is, akik kevésbé fegyelmezettek.

Ők vasárnap délután a prágai Vencel téren és az Óváros téren tiltakoztak a közéletet korlátozó kormányzati intézkedések ellen. A tüntetések helyszínére az érvényes rendeletek értelmében a rendőrök csak száz–száz embert engedtek. A hatóságok felszólítására a rendezők a hivatalosan bejelentett akciókat alig negyedóra elteltével mindkét helyen befejezettnek nyilvánították. Ennek ellenére a prágai Óváros néhány helyén

az agresszívvé vált tüntető csoportokat a rendőröknek csak könnygázzal sikerült feloszlatni.

Számos tüntető cseh zászlót lengetett, az emberek kormányellenes jelszavakat skandáltak és szabadságot követeltek. A rendőrség összesen 17 személyt állított elő, köztük Ľubomír Volný ellenzéki képviselőt, aki még mindig elutasítja a védőmaszk használatát.

Csehországban március 28-ig szükségállapot van érvényben, amelynek keretében az eddigi legszigorúbb járványügyi és közéleti korlátozások léptek életbe. Folytatódik az oltási kampány is. A hétvégéig több mint 800 ezer embert oltottak be, közülük 300 ezren már a második adagot is megkapták. Bár kevés az oltóanyag az országban, Andrej Babiš kormányfő kijelentette, olyan vakcinát sosem fognak behozni az országba, amit az Európai Unió nem hagyott jóvá, vagy nem kapott kivételt a cseh egészségügyi minisztériumtól.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek