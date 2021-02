Csehországban hétfőn annak ellenére sem nyitottak ki az üzletek, hogy a kormány erre korábban ígéretet tett. Ennek oka, hogy rekordmagasra nőtt a kórházban kezelt súlyos koronavírus-betegek száma. A kórházakban több mint 6500 Covid-beteget kezelnek. A cseh vállalkozói körök igyekeznek nyomást gyakorolni a kormányra, hogy enyhítse az óvintézkedéseket, a kormány azonban úgy döntött, hogy egyelőre nem változtat. Hasonlóképp vélekedik a Szlovák Kereskedelmi Szövetség is.

A cseh kormány hétfőn több mint hat órán keresztül tárgyalt, hogy megoldást találjon a súlyos helyzetre. „Az utóbbi hetekben és hónapokban egyáltalán nem ritka, hogy ilyen hosszú kormányüléseket tartunk” – mondta Karel Hamáček miniszterelnök-helyettes. Úgy tájékoztatott, hogy nem mondtak le az újabb antigén gyorstesztek megvásárlásáról, ez pedig arra enged következtetni, hogy jövő hétfőtől visszatérhetnének az iskolába az általános iskolák kilencedikes tanulói, illetve végzős középiskolások.

A tesztekre pedig azért van szükség, mert minden diáknak alá kell majd vetnie magát az ellenőrzésnek.

Egyelőre azonban még nem teljesen biztos, hogy megnyitják az iskolák kapuit. Ehhez ugyanis egy másik feltételnek is teljesülnie kell: a parlament felsőházának is jóvá kell hagynia az alsóház által már elfogadott járványügyi törvényt, s mivel rekordszinten van a kórházban kezelt súlyos koronavírus-betegek száma az országban, valószínű, hogy a felsőház visszaküldi a jogszabályt az alsóháznak.

Az egészségügyi tárca honlapján közzétett kimutatás szerint a kórházakban több mint 6500 Covid-19-beteget kezelnek, akik közül 1329-nek az állapotát súlyosnak minősítették az orvosok. A járvány tavaly márciusi kitörése óta

ezek a legmagasabb kórházi számok, és az utóbbi napokban folyamatosan emelkednek.

A kór halálos áldozatainak száma már meghaladja a 19 500-at. A szűrések és a laboratóriumi vizsgálatok alapján a szakértők megállapították, hogy országszerte már jól kimutatható a veszélyesebb brit változat terjedése, illetve az, hogy a fertőzés egyre inkább a fiatalabb korosztályok körében is megjelent.

A cseh vállalkozói körök igyekeznek nyomást gyakorolni a kormányra, hogy nyissa meg az üzleteket, illetve a szolgáltatásokat, a kormány a helyzet mérlegelése után úgy döntött, hogy az óvintézkedéseken egyelőre nem változtat.

Szlovákiában is hasonló kéréssel fordult a kormány felé a Szlovák Kereskedelmi Szövetség. Azt kérik a kabinettől, hogy a szigorú intézkedések betartása mellett nyissanak ki minden üzletet, az időseknek fenntartott bevásárlási idősávot pedig töröljék el, mert nincs megfelelően kihasználva. A szövetség szerint azt a kivételt is meg kellene szüntetni, amelynek értelmében a fertőzött személyek a bevásárlás erejéig elhagyhatják a karantént.

A kereskedelmi szövetség alelnöke szerint a kiskereskedelmet is a létfontosságú ágazatok közé kell sorolni, úgy, ahogy néhány hete oda sorolta a mezőgazdasági dolgozókat a szlovák parlament.

A szövetség ezért azt kérte, hogy a vásárlókkal közvetlen kapcsolatban lévő eladók kapjanak elsőbbséget az oltásra kijelölt csoportok sorrendjében.

Milan Krajniak munkaügyi miniszter a közösségi hálón tett bejegyzésében a boltok mellett a templomok megnyitását is szorgalmazza. „Az imádság és liturgia által mi hívők sokat kaphatunk. Segítséget és reményt, amire most a legnagyobb szükségünk van” – fogalmazott a tárcavezető. Közölte azt is, hogy az idősotthonokban olyan jelenségekre figyeltek fel, amelyekre nem találni tudományos vagy logikus magyarázatot. Azokban az otthonokban ugyanis, ahol megjelent a koronavírus-fertőzés, és egyúttal a lelkészek és papok lelki támaszt nyújtottak a bentlakóknak, tudományosan megmagyarázhatatlan módon a Covid-betegség kevésbé súlyos lefolyását tapasztalták. A szakemberek szerint azonban egyelőre még nem érkezett el a templomok megnyitásának ideje.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek