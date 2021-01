Egy öngyilkos francia bitcoin-adománnyal szállt be a Capitolium ostromába

Az Egyesült Államokban továbbra is téma: hogyan tudott január 6-án Donald Trump távozó elnök több ezer híve betörni a törvényhozás épületébe? Az Amerikai Szövetségi Nyomozóiroda szerint külföldről is segíthették őket. Az FBI nyomozást indított, hogy kiderítse: kormányok, szervezetek és magánszemélyek is támogatták-e az akció tervezését és végrehajtását.

Egy volt és egy jelenleg is aktív FBI-illetékes azt mondta az NBC Newsnak, hogy egy francia állampolgár félmillió dolláros bitcoin-átutalását vizsgálják. A kriptovaluta – állításuk szerint – a kongresszusi ostromban érintett, szélsőjobboldali csoportok vezetőinél kötött ki.

Az erről szóló dokumentációt a múlt héten posztolta a kriptovalutás átutalásokat elemző Chainalysis nevű cég. A Bitcoin-tranzakciók legálisan lenyomozhatók, mivel egy publikus nyilvántartásban szerepelnek. A jelenleg is aktív FBI-illetékes szerint az átutalás egy francia programozótól érkezett.

A MEA Worldwide nevű indiai-amerikai portál szerint a programozót Laurent Bachelier-nek hívták, digitális pénztárcája felhasználóneve pedig Pankakke volt. A férfi azt írta, hogy krónikus betegségben szenvedett, és vagyonát „bizonyos ügyekre és emberekre” akarta hagyni, akikre hatással voltak „a pandémia és a Black Lives Matter-tüntetések során elkövetett példa nélküli szabadságjogsértések”.

A nyomozás szerint december 8-án 28,15 Bitcoint küldött át 22 címre, többségében szélsőjobbos amerikai aktivistáknak és szervezeteknek, és másnap öngyilkosságot követett el. A fő címzett egy Nick Fuentes nevű influencer volt, aki ott volt ugyan a kongresszus épületénél, de tagadta, hogy részt vett volna a capitoliumi ostromban.

Közben az FBI, az amerikai belbiztonsági minisztérium és több washingtoni rendőrhatóság „orosz, iráni és kínai befolyásoló szereplőket” említett egy a potenciális fenyegetésekről kiadott múlt heti elemzésben. Ezek a szereplők „megragadták a lehetőséget, hogy hangsúlyosabbá tegyék a narratívát, amely az elnöki hatalomátadáshoz kapcsolódó politikai érdekeiket szolgálja”.

Az ügyet komoly nemzetközi terrorelhárító és kémelhárító műveletként kezeljük – mondta Michael Sherwin washingtoni főügyész. Nyomozunk minden, pénz, utazási adatok és kommunikációs nyomok után – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/AP/John Minchillo