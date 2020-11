Boris Johnson normális karácsonyt ígér

Itt a november eleje és Nagy-Britanniában ilyenkor már javában megjelennek a karácsonyi dekorációk és árucikkek a boltokban, felcsendülnek az ismert szezonális slágerek.

Kivéve, hogy az ország legnépesebb részén, Angliában maximum a szupermarketekben lehet majd a következő hónapban belekóstolni az ünnep előtti hangulatba. A most bevezetett karantén miatt ugyanis csak a legszükségesebb cikkeket árusító üzletek maradhatnak nyitva.

Feltételes a bolti belépés

A szupermarketek egy saját rendelkezéssel is megtoldották a szigort:

egy háztartásból csak egy felnőttet engednek be

– azaz a párok, családtagok lemondhatnak az elzártság idején szabadidős programmá váló közös bevásárlásról.

Bár a rendelkezést valószínűleg nem mindenhol tartják majd be, a Sainsbury’s élelmiszeráruház-lánc közölte: dolgozói figyelni fogják az érkezőket és megkérik őket, hogy csak egy felnőtt családtag menjen be a üzletbe.

Boris Johnson: ha dobozba került a Covid, normális lesz a karácsony

Mindeközben Boris Johnson miniszterelnök egy sajtótájékoztatón arról beszélt ha az emberek betartják a karantén szabályokat, akkor “biztos benne”, hogy “a lehető legnormálisabb karácsonyra” számíthatnak és újra lehet nyitni a gazdaságok az ünnep előtt. Ehhez együtt kell fellépni “és visszatenni a Covid-19-t a dobozba” – mondta.

Az angliai rendelkezések értelmében zárva tartanak a pubok, éttermek, sportközpontok és vallási helyek. A legtöbb dolgozót ismét arra kérték, hogy otthonról végezze a munkát. Nyitva maradnak viszont az óvodák, iskolák és egyetemek. Zárt térben nem lehet találkozni más háztartások tagjaival, de ki lehet menni sétálni vagy futni a parkba és itt lehet találkozni egy máshol élő felnőttel.

Csütörtök este – valószínűleg a különösen hideg idő és a karantén miatt – horrorfilmre emlékeztetően kihalt és ködös utakon lehetett autózni. Péntek reggel viszont a város olyan arcát mutatta, mintha nem lenne karantén: megjelentek az utakon az autók és a munkába igyekvő emberek a metró és vasúti megállóknál.

Áprilisig állja a kormány a kényszerszabadságon lévők fizetését

Közben találgatások indultak arról, hogy a brit kormány esetleg mégis hosszabb karantént akar-e. Ezt részben az váltotta ki, hogy Rishi Sunak pénzügyminiszter meglepetésre közölte: az eredetileg november elejéig tartó munkahelymegőrző programot március végéig meghosszabbítják. A program fizetése 80 százalékát garantálja a kényszerszabadságra küldött dolgozónak.

Boris Johnson kormányfő sajtótájékoztatóján azt is elmondta: a mostani karantén nem a március megismétlése és “látni már a fényt az alagút végén”.

“Olyan véleményt kaptam, ami szerint négy hét elegendő arra, hogy a lépéseknek meglegyen a valódi hatása”

– tette hozzá.

Az angliai szigorítások december 2-án automatikusan lejárnak. Ezt követően várhatóan újabb parlamenti szavazás dönthet a további lépésekről.

Johnson arról is beszélt, hogy a karanténok kérdésében önállóan döntő államalkotó nemzetek “közösen lépnek fel”. Ugyanakkor míg Angliában most indult az egy hónapos elzárás, Walesben például most oldják fel a szigorúbb, “áramkör-megszakítónak” nevezett kéthetes karantént.

Büntetés, ha alapos indok nélkül távozik valaki otthonról

Az angolokat viszont figyelmeztették: ha valaki alapos ok nélkül megy ki az utcára, akkor 80 ezer forintnak megfelelő bírsággal sújthatják. Ez olyan esetekre is vonatkozik, amikor valakit lakóhelyétől távolabb, például egy vidéki autóúton állítanak meg,

Csütörtöki adatok szerint több, mint 24 100 új koronavírus-fertőzést regisztráltak egy nap alatt és 378 ember halt meg Covid-19 betegségben.

Közben a rendőrség több száz karantén-ellenes tiltakozót tartóztatott le Londonban, manchesteri diákok pedig ledöntöttek egy a karantén fenntartására emelt kerítést.