Angela Merkel német kancellár szerint világos: Alekszej Navalnij bűncselekmény áldozata. Az orosz ellenzéki vezető kómában fekszik egy német kórházban, miután nemzetközi nyomásra elszállították Oroszországból, ahol hívei és immár a nyugati kormányok szerint is megmérgezték. Merkel elmondása szerint a német hadsereg, a Bundeswehr szaklaboratóriuma bizonyítékot talált, hogy Novicsok idegmérget használtak ellene.

“El akarták hallgattatni. Ez kemény kérdéseket vet fel, amelyeket csak az orosz kormány tud megválaszolni, és meg is kell válaszolnia”

- mondta Merkel.

Heiko Maas német külügyminiszter hozzátette: uniós és NATO-partnerekkel tárgyalnak a történtekről, és hogy miként reagáljanak Oroszország várható lépéseire.

"A német Charite Intézet, ahol Navalnijt kezelik, a Porton Down-i brit katonai labortól is segítséget kért" - ez az intézmény közölte azt követően, hogy kiderült, a hidegháború idején kifejlesztett Novicsokkal mérgezték meg 2018-ban a brit földön menedéket és állampolgárságot kapott, majd a nyugati hírszerzőknek információkat szolgáltató volt orosz kémet, Szergej Szkripalt és lányát.

Dominic Raab brit külügyminiszter azt mondta: nagyon aggasztja, hogy Navalnijt Novicsokkal mérgezték meg, amit brit földön is bevetettek.

“Teljességgel elfogadhatatlan, hogy megint használták ezt a betiltott vegyi fegyvert és

megint egy vezető orosz ellenzékit ért erőszak”

- fogalmazott. “Az orosz kormánynak egy egyértelmű vádra kell válaszolnia, el kell mondania az igazságot” - tette hozzá.

Megszólalt Steve Beguin amerikai külügyminiszter-helyettes, aki szerint “hihető a Navalnij-mérgezésről szóló hír. Teljességgel elfogadhatatlan, hogy ilyen történjen egy vezető demokrácia-párti aktivistával” - mondta.

Moszkva nem érti

Moszkvában viszont visszafogottak voltak az első reakciók. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő szerint

"a Kreml egyelőre nem tud konkrétan válaszolni a német kormány bejelentésére… Navalnij szervezetében Németországba történt evakuálása előtt nem találtak mérget.

Készek és érdekeltek vagyunk a teljes együttműködésre és adatcserére Németországgal”

- mondta, hozzátéve, hogy a németek egyelőre válasz nélkül hagyták az orosz főügyészség kérését.

A német külügy magyarázatra bekérette az orosz nagykövetet.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő erre azt mondta, hogy “ahogy a modern világban szokásos, a nagykövet nem kapott semmilyen bizonyítékot, dokumentumot, szakvéleményt ami alátámasztaná a német kormány bejelentését”. Sőt, “meglepő módon, ők várnak választ Oroszországtól. Mire? Ez abszurd, hol a konkrét anyag?” - kérdezett vissza.

Navalnij orosz állampolgár, és a mérgezés orosz területen, történt. Feltételezések szerint egy reptéren kaphatott mérgezett teát. Nyugati illetékesek elismerik, nem kényszeríthetik az orosz kormányt arra, hogy vizsgálatot indítson az ügyben. Vezető német politikus: le kell állítani az Északi Áramlat-2 építését Az Európai Uniónak (EU) az Északi Áramlat-2 gázvezeték építésének leállításával kell válaszolnia Moszkvának Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus megmérgezésére - mondta Norbert Röttgen, a német szövetségi parlament (Bundestag) külügyi bizottságának elnöke egy csütörtöki interjúban.

A kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöki tisztségére pályázó politikus a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádióban sugárzott interjúban kiemelte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök "csak az erő nyelvét érti", a szankciók formái közül pedig csak a legfőbb orosz exportcikkek közé tartozó földgáz kivitelét korlátozó gazdasági büntetőintézkedések hatnak rá. A mérgezéses tünetekkel Berlinben ápolt orosz ellenzéki vezér, Alekszej Navalnij esetével kapcsolatban arról is szólt, hogy az orosz vezetés igyekszik az ellenzékiek agyába vésni, hogy veszélyben van az életük.

Ugyancsak az Északi Áramlat-2 építésének leállítását tartja lehetséges szankciónak Wolfgang Ischinger, a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencia (MSC) igazgatója. Ugyanakkor az is világos, hogy a szankciók politikája csak akkor kerül napirendre, amikor a kormányok kifogynak a hatékony eszközökből és "nemigen van más ötletük", a gázvezeték-projekt leállítása pedig együtt jár azzal a kérdéssel is, hogy "mennyire ártunk saját magunknak, és a német cégeknek".

Mivel a vád szerint tiltott vegyi fegyverről van szó, egy másik mód a nyomásgyakorlásra, hogy az esetet a vegyi fegyverek betiltását célzó nemzetközi szervezet, az OPCW hatáskörébe utalják.

Az oroszok szerint az intézmény - amelynek maguk is tagjai - elfogult, azóta, hogy a szíriai kormányellenes lázadók kezén lévő Gútában 2013-ban elkövetett állítólagos vegyifegyver-támadást Basár el-Aszad elnök számlájára írta, és azzal vádolta az oroszokat: elnézték és elkendőzték szövetségesük lépését.

Az eset idején készült sokkoló videó hitelességét a szíriai kormány, az orosz szervek és néhány nyugati médium is megkérdőjelezte.

Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Bozoglu