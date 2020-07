Igor Matovic szerint a DAC–Slovan mérkőzésen látottak a pokolba vezető utat jelentik

Szlovákiában július 1-étől vált lehetővé, hogy a sporteseményekre ezernél több nézőt is beengedjenek a szervezők. Köztudott, hogy a dunaszerdahelyi DAC és a pozsonyi Slovan labdarúgócsapata által vívott rangadók mindig rizikós meccsnek számítanak, a nézettségük is kimagaslik a szlovák bajnokság átlagából. A futballmeccset eredetileg a július 1-jei időpont előtt, június 28-án rendezték volna meg, de a DAC külön kérésére eltolták az időpontot, hogy a nézők újra megtölthessék a lelátókat. Az érvényben levő előírás szerint a stadion maximális befogadóképességének legfeljebb ötven százalékát tölthetik meg a szurkolók. Dunaszerdahelyen ez azt jelenti, hogy a rangadóra 6200-an válthattak jegyet. A hivatalos nézőszám végül 6120 volt, a nézők azonban nem az előírásoknak megfelelően, azaz nem sakktáblaszerű alakzatban foglaltak helyet a tribünön. Ez pedig feldühítette Igor Matovič kormányfőt.

„Pont így ronthatjuk el, ez a pokolba vezető út”

– mutatott a miniszterelnök egy, a mérkőzésről készült fényképet az újságíróknak a meccs másnapján. Matovič azzal érvelt, hogy éppen erre a magatartásra fizetett rá Szerbia és Észak-Macedónia is, ahol focimeccsek miatt indult be a járvány második hulláma. Bejelentette, mostantól eltekintenek a sakktáblás megoldástól, és helyette egy jobban ellenőrizhető, egyszerűbb rendszert vezetnek be:

a tömegesen látogatott sportrendezvényeken a lelátókon minden második sort üresen kell hagyni.

Ez a szervezők helyzetét is megkönnyítené. Matovič úgy véli, ha ez így sem fog működni, akkor kénytelenek lesznek beszüntetni az ilyen sporteseményeket, mert túl nagykockázatot jelentenek a koronavírussal szembeni védekezésben.

A dunaszerdahelyi futballklub pénteken reggel nyilatkozatban reagált a kormányfő bírálatára, melyben egyebek mellett azt írják, semmi esetre sem szeretnék, ha bárki is megfertőződne a mérkőzéseken. A DAC így fogalmaz: „figyelemmel kísérjük a világban zajló történéseket, és azt látjuk, hogy néhány országban a futballmérkőzéseknek is köszönhetően ismét felbukkant a vírus. A negatív eseteken kívül azonban pozitívak is léteznek.” „Ilyen például Magyarország, ahol megszorítások nélkül zajlanak a találkozók, teltház és ötszámjegynyi szurkoló előtt, miközben semmilyen probléma sem származott ebből“ – nyilatkozta Világi Oszkár klubelnök.

Ján Mikas szlovák tisztifőorvos a szerdahelyi meccsről megjegyezte, precedenst jelentenek az ott látottak, és a szakemberek sajnálják a történteket. Elmondta, nem szívesen térnének vissza a zártkapus mérkőzésekhez, viszont ha nem sikerül betartani az ajánlásokat, akkor központilag ismét csökkentenék a nézőszámot.

