Leáll a gyártással a pozsonyi Volkswagen

A hétvégén a Volkswagen bezárását már a közösségi médiában is sürgette Pozsony-Dévényújfalu polgármestere, Dárius Krajčír. „11 ezer alkalmazott dolgozik ott” – mondta, és nem hiszi, hogy valamennyi higiéniai és járványellenes rendeletet és óvintézkedést betartanak. A polgármester szerint külföldiek is dolgoznak az autógyárban, akikre az ország egészségügyi rendszere nincs hatással, és ki sem vizsgálja őket.

Reakciójában az autógyár azt nyilatkozta, bezárja szlovákiai üzemét annak ellenére, hogy alkalmazottai közül senkinél nem mutatták ki a koronavírust. A gyár néhány munkását megelőző jelleggel viszont már karanténba küldték. A cég szóvivője, Lucia Kovarovič Makaiová azt mondta, üzemük még a bezárás előkészítése, logisztikai műveletek és a már gyártásban lévő megrendelések legyártása alatt nyitva volt, de amint ezzel végeztek, leálltak. Hangsúlyozta, hogy a gyártás leállításának előkészítése a vállalat szabad döntése. Az autógyár bezárja a turócszentmártoni és stompfai részlegét is. Így összesen

12 ezer alkalmazottjuk nem lépett munkába.

A nyitrai Jaguar Land Rover, amelyben csaknem 3 ezren dolgoznak, egyelőre nem fontolgat hasonló lépést, ugyanakkor folyamatosan figyeli a járvánnyal kapcsolatos eseményeket. Állásfoglalásukban ezt írták: „Brit anyavállalatunk sem tervezi leállítani a gyártást. Dolgozóink egészsége az első helyen áll, olyan intézkedéscsomagot foganatosítunk, amely összhangban van a kormány rendeleteivel, az egészségvédő szervezetek utasításaival, és amelyek csökkentik a koronavírus terjedését.”

Több hetes leállás A Volkswagen-csoport vezetője, Herbert Diess elmondta, hogy két-három hétre felfüggesztik a termelést a legtöbb németországi és európai üzemben. Az új típusú koronavírus terjedése miatt egyre csökken a kereslet, és bizonytalan a gyártáshoz szükséges termékek, alkatrészek ellátása. Ugyancsak a termelés felfüggesztéséről tett bejelentést a Mercedes-Benz márka tulajdonosa, a Daimler.

Uraik a helyzetnek

Szlovákiában kedd délig 84 fertőzött beteget jelentettek. Peter Pellegrini miniszterelnök szerint valamennyi eddig elfogadott intézkedés továbbra is érvényes. A kormány elrendelheti az egészségügyi eszközök, műszaki berendezések és a személyzet átcsoportosítását egyik kórházból a másikba. Változott ugyanakkor azon üzletek sora, amelyeknek zárva kell tartaniuk. Ismét kinyithatnak viszont a mosodák, a ruhatisztítók és az autójavítók. A változás a taxiszolgáltatókat is érinti. A taxik csak árut és tárgyakat szállíthatnak. Ez azt jelenti, hogy használhatók lesznek a megrendelt áru kiszállítására, nem fuvarozhatnak viszont személyeket. Peter Pellegrini azt is elmondta, hogy a szlovákiai egészségügy egyelőre ura a kialakult helyzetnek. Egyetlen fertőzött állapota sem súlyos.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/VW Slovakia