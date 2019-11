Nincs már bürokratikus akadálya Krasznahorka teljes felújításának

Peter Pellegrini szlovák kormányfő jelezte, a vár felújításának késedelméről nem a minisztériumi tisztviselők tehetnek, hanem éppen azok, akiknek a legtöbb gondot kellene fordítaniuk arra, hogy a vár újjáépüljön és vonzza a turistákat. Pellegrini szerint

mindenki valaki más mögé bújik, és másra akarja hárítani a felelősséget.

Richard Raši beruházásokért felelős kormányfő-helyettes azonban nem akart konkrét felelősöket megnevezni. A késedelmeket szerinte az elhúzódó közbeszerzés okozta, amelyet többször is megtámadtak. A másik fő ok Krasznahorkaváralja településrendezési tervének a megváltoztatása volt. Raši elmondta, a kulturális minisztériumtól azt az információt kapta, hogy elhárultak az utolsó akadályok is. „Krasznahorkaváralja polgármestere szavát adta, hogy minden rendben lesz, miután elfogadták a településrendezési terv módosítását” – fűzte hozzá a miniszterelnök helyettese, aki bízik benne, hogy sikerült felszámolni minden bürokratikus akadályt.

A krasznahorkai várban zajló felújítás a legátfogóbb és a legnagyobb a vár történetében.

Nemcsak a 2012-es tűzvész okozta károk helyreállításáról van ugyanis szó, hanem a korábbi, nem megfelelő beavatkozások következményeinek elhárításáról is

– tette közzé a Szlovák Nemzeti Múzeum, melynek igazgatása alá tartozik a vár.

A munka részét képezi például a várfalak körül található törmelék eltávolítása is. A 70-es években végzett helyreállítás során odakerült összesen 750 köbméternyi törmelék eltávolítására azért van szükség, mert megtartja a nedvességet és az beszivárog a várfalakba is. Emellett kicserélik a várfalak nem oda illő korábbi cementes fugázását, helyreállítják és kiszárítják a várfalakat, a párkányzatokat és a mellvédeket, kiszárítják a várkápolna falait és kitisztítják a felső várat. Kibővítik a vár alatti parkolót, új toaletteket és a turizmus kiszolgálására szolgáló helyiségeket építenek.

Máté Tímea, a Betléri Múzeum igazgatója elmondta, a tűzvész után elvégzett felújítási és kutatási munkálatok alatt

olyan új információkra derült fény, melyekről korábban nem tudtak.

„Ez a 2013-tól elvégzett kutatásoknak köszönhető. Nagyon sokat tudtunk meg arról, hogy mikor voltak felépítve az egyes épületek, hogy zajlott a várban az élet. Sok ismerettel gazdagodtunk az utolsó felújításokról, melyeket még az Andrássyak végeztek a 20. század elején, és sok új információt kaptunk a műtárgyakról is, melyeket azelőtt nem tudtunk beazonosítani” – árulta el az igazgató.

Ha nem történik semmilyen váratlan esemény, a Szlovák Nemzeti Múzeum szerint az alsó és a középső várat 2021-ben vagy 2022-ben nyithatják meg a látogatók előtt, egy évvel ezután pedig a felső várat.

Nyitókép: MTI/TASR/Frantisek Ivan