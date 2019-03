Bajban Theresa May, újabb kormánytag távozott

George Eustice mezőgazdasági államtitkár az első idén lemondott kormánytag, aki a brexit kezelése miatt távozik posztjáról. Egy hónap maradt, mielőtt lejár a brit uniós kilépésről szóló határidő, és a kormány, a parlament és a pártok is ugyanolyan megosztottak a brexit kérdésében, mint voltak.

Egy nagyobb, többpárti képviselőcsoport – benne három miniszterrel – a kilépés mikéntjét szabályozó egyezmény nélküli brexitről követel véleménynyilvánítási jogot a parlamentben, hogy leszavazhassa. Ha ők kerekednek felül, akkor a kormány kénytelen lesz kérvényezni Brüsszelnél és a többi tagállamnál, hogy halasszák el a kilépést.

A három kormánytag azzal fenyegette meg a miniszterelnököt, hogy megalázó módon, neki kell majd menesztenie őket, ha nem teljesíti követelésüket. May azóta engedett, és március közepe előtt megszavaztatja a parlamentet a rendezetlen kilépés elvetéséről.

Közben most lemondott államtitkára, George Eustice a politikai spektrum másik oldaláról jött. Neki az volt a baja, hogy May belement abba, hogy késleltetheti a brexitet. Szerinte

a „hosszabbítás” feltételeit az EU diktálja majd, amely „Nagy-Britannia végső megalázása lesz”.

„Nem lehet sikeresen tárgyalni, ha nem állunk készen arra, hogy kisétáljunk az ajtón. Össze kell szednünk a bátorságunkat, hogy először visszaszerezzük a szabadságunkat, és aztán beszéljünk” – mondta Eustice.

Miközben Londonban az a téma, hogy hetekig, hónapokig vagy akár évekig csúszhat a brexit, az elképzelések fagyos fogadtatásra lelnek Brüsszelben – írja a Reuters. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök megjegyezte, hogy kis „brexitfáradságot” tapasztal. Az unió főtárgyalója, Michel Barnier pedig hozzátette:

a briteknek nem időre, hanem döntésekre van szükségük.

A hírügynökség szerint a háttérben megbúvó türelmetlenség arra utal, hogy csak rövid időre tolhatják ki az uniós kilépés dátumát, a brit maradáspártiak pedig kiábrándulhatnak, mert nem támogatják őket a folyamat leállításában.

Guy Verhofstadt, az Európai Parlament brexitkoordinátora és a brit maradáspártiak szövetségese is azt mondta: „a brexit túl sokáig tartotta fogva az uniót. A briteknek két évük volt, hogy döntsenek, de most kell dönteni: vagy van alku, vagy nincs alku, vagy maradnak az EU-ban. Itt az ideje, hogy energiáinkat most már pozitívabb tervekre és az Európa szükséges reformjára fordítsuk.”

Egy nagy tagállam diplomatája pedig azt mondta: „Ahogy telik az idő, úgy fogy a türelem, és egyre kevésbé akarunk segíteni. Az embereknek elegük van.”

