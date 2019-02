Már-már krónikus méreteket ölt az orvos- és nővérhiány Szlovákiában, melynek következménye, hogy a betegek nem jutnak időben ellátáshoz, és egyre több osztályt kell bezárni a kórházakban. Ez derül ki az egészségügyi minisztérium szakpolitikai intézetének adataiból.

Az alacsony bérek miatt a fiatalok számára egyik szakma sem igazán vonzó.

A szakminisztérium szerint az ellátás sehol sincs veszélyben, de a szakmai szervezetek és a fenntartók részéről egyre gyakrabban hallható az a követelés, hogy a hazai kórházakból és rendelőintézetekből távozó személyzetet külföldi, elsősorban ukrán szakemberekkel helyettesítsék. „Mintegy négyszáz ukrán orvos dolgozik az országban” – tájékoztatott Marián Petko, a Kórházszövetség elnöke.

A maradéktalanul biztonságos ellátás érdekében 3500-zal több egészségügyi nővérre is szükség lenne.

Az egészségügyi tárca elmondása szerint már tudomásul vették a problémát, és egy sor intézkedést is hoztak, melyek enyhíthetnek a kialakult helyzeten. „Szeretnénk vonzóbbá tenni a nővéri hivatást, ezért tavaly kidolgoztunk egy javaslatot, melynek értelmében a nővérképző egyetemek diákjai évi 2000 eurós stabilizációs ösztöndíjat kaphatnak. Azonban ez még nem minden. A beteggondozó szakot már távúton is el lehet végezni. A kórházak fokozatos korszerűsítése és az egyes osztályok felújítása is hozzájárul a munkakörülmények javításához“ – közölte Zuzana Eliášová, az egészségügyi tárca szóvivője.

Iveta Lazorová, a nővérkamara elnöke szerint az egészségügyi minisztérium intézkedései elhibázottak. Úgy véli, a tárca lekicsinyli azokat a jelzéseket, amelyek az egészségügyi dolgozóktól érkeznek, mint például az egyes osztályok bezárása, az egészségügyi ellátás színvonalának csökkenése, vagy a személyzet túlterheltsége.

Az OECD felméréséből kiderült, hogy az elmúlt 16 évben mintegy 10 ezer nővér hagyta el Szlovákiát, hogy más országban keressen munkát. A nővérkamara attól tart, hogy a távozók helyére külföldről érkező nővérek alkalmazása sem jelent megoldást, félő ugyanis, hogy az unión kívülről érkezőknek nincs megfelelő szakmai tapasztalatuk.

Nyitókép: pexels.com