Új korszak küszöbén áll a CDU - Európa jövője is eldőlhet

A Kereszténydemokrata Unió, a CDU pénteki kongresszusán 1001 küldött fog dönteni arról, hogy ki kövesse Angela Merkelt a párt elnöki tisztségében. Erre hárman pályáznak:

a Saar-vidék volt kormányfője, aki tavasz óta a párt főtitkára, az 56 éves Annegret Kramp-Karrenbauer,

a 38 esztendős egészségügyi miniszter, Jens Spahn, valamint

a 63. életévében járó Friedrich Merz, a világ legnagyobb pénzügyi szolgáltató cége, a Blackrock németországi vezetője.

Ök az elmúlt hetekben 8 különböző városban rendezett vitafórumon ismertették politikai álláspontjukat. Megfigyelők szerint a bemutatkozások során Annegret Kramp-Karrenbauer szerepelt a legjobban, akit ugyan Angela Merkel irányvonala követőjének tartanak, azonban

a kancellárnál jóval harciasabb fellépéssel akarja visszahódítani a Kereszténydemokrata Uniótól elpártolt szavazókat.

Időközben azonban kiderült az is, hogy az élvonalbeli kereszténydemokrata politikusok közül ki támogatja Annegret Kramp-Karrenbauert, és ki Friedrich Merzet. Jens Spahn esélyei viszont a jelek szerint eltűnőben vannak. A berlini törvényhozás, a Bundestag elnöke, Wolfgang Schäuble nyíltan Friedrich Merz mellé állt, csakúgy, mint az Európai Unió költségvetési biztosa, Günter Oettinger.

Peter Altmaier gazdasági miniszter éles bírálattal illette Wolfgang Schäublet, hogy ajánlásával – úgymond – bedöntötte a gátat, és ezért most már ő is úgy érzi, kimondhatja véleményét: Annegret Kramp-Karrenbauert szeretné pártja élén látni. Erre megszólalt a két kereszténypárt a CDU és a CSU egykori közös parlamenti frakcióvezetője, Wolfgang Bosbach is, azt részletezve, hogy a három pályázó a 8 regionális bemutatkozáson tapintattal viselkedett egymás iránt.

A gazdasági miniszter rátámadt a parlament elnökére, amiért letette a garast Merz mellett, de hasonlóképpen ostorozta a Kramp Karrenbauer táborához tartozó Norbert Blüm volt munkaügyi minisztert is, aki epés megjegyzéseket tett mind Merzre, mind pedig Spahnra. A legnagyobb német tartomány, Èszak-Rajna-Vesztfália kormányfője, Armin Laschet pedig mindezt összegezve aggodalmát fejezte ki, hogy a mai szavazást zajos viták fogják megelőzni.

Az állami német tévécsatorna, az ARD felmérése alapján a Kereszténydemokrata Párt tagságának 46 százaléka Kramp-Karrenbauert támogatja, míg 31 százalék Merzet,

alig 10 százalék pedig Spahnt látná szívesen a Kereszténydemokrata Párt elnöki székében.

Mivel a CDU leendő vezetője kancellárjelölt lesz és idővel kancellárrá is válhat, Németország pedig az EU meghatározó állama, így a pénteki választás Európa szempontjából is meghatározó lehet, azt tekinve, hogy a merkeli politikai folytatódik-e.

Az új vezetőről a küldöttek péntek délután döntenek. Ha a három pályázó közül egyik sem kapja meg a legalább 50 százalékos támogatottságot, a két legesélyesebb között újabb szavazási forduló lesz.

A hamburgi a kongresszust ma délelőtt a távozó elnök, Angela Merkel nyitja meg, és ezt követően az 1001 küldött szavazni fog a partfőtitkári tisztség betöltéséről, valamint az elnökségi tagokról is. A megválasztott tisztségviselők mandátuma két évre szól.

Angela Merkel kancellár október végén jelentette be, hogy nem pályázza meg ismét a CDU elnöki tisztségét, 18 év után befejezi pártvezetői munkáját és legkésőbb a ciklus végén, 2021 őszén visszavonul a politikai életből.

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan