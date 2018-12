Merkelen gúnyolódik a sajtó

Angela Merkel igencsak fáradságos és kalandos utazás után, félnapos késéssel érkezett Buenos Airesbe. Eredetileg a kormánygép szállította volna a kancellárt, kíséretét és a G20 csúcsértekezletére igyekvő tudósítókat, de az Airbus elektronikus berendezésében fellépett hibák miatt

A 64 éves Angela Merkel és kísérete egy közeli szállodában aludt néhány órát, majd hajnalban tovább indult Madridba, ugyanis a Lufthansa valamennyi Dél-Amerikába induló járatán már minden hely elkelt, és a kancellári hivatalnak csupán a spanyol légitársaság, az Iberia menetrendszerű járatára sikerült jegyet váltania Angela Merkel és Olaf Scholz pénzügyminiszter számára. Így a kancellárt még férje sem tudta elkísérni a G20-csúcsra.

A repülőtérről egyenesen a világ egyik leghíresebb operaházában, a Teatro Colonban rendezett díszvacsorára ment, és máris megkezdődtek a tárgyalások. Mivel az Iberia gépén a külügyminisztérium munkatársainak már nem jutott hely, így nem is volt alkalmuk – mint azt eredetileg a kormánygépen tervezték ,– hogy háttéranyaggal lássák el és felkészítsék a kancellárt valamennyi tanácskozásra.

Így történhetett, hogy amikor az utazási fáradalmakban alaposan kimerült Angela Merkel az ausztrál miniszterelnökkel tárgyalóasztalhoz ült, alighanem még a nevét sem tudta, hogy ki ül az asztal túloldalán. Erre komótosan elővette táskájából azokat a jegyzeteket, amelyeket még a berlini külügyminisztériumban állítottak össze a nemrég hivatalba lépett Scott Morissonról.

