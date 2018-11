May menteni próbálja az alkut és megint Brüsszelbe megy

Alig tette be maga mögött az ajtót Brüsszelben Theresa May, rövidesen fordulhat vissza. Vasárnap tartják a kulcsfontosságú rendkívüli uniós csúcsot, amelynek feladata szentesíteni Nagy-Britannia és a többi 27 tagállam alkuját a britek unióból történő távozásáról, azaz a brexitről.

A brit miniszterelnök szerdán kénytelen volt az uniós központba sietni, hogy megpróbálja elsimítani a hirtelen felmerült vitás pontokat. Spanyolország közölte például, hogy addig nem hagyja jóvá az egyezményt, amíg nem szövegezik át a vitatott státuszú Gibraltátrra vonatkozó részt.

May szerdán beszélt Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel, de csak annyit mondott, hogy folytatják a tárgyalást, ami „jó találkozási pont volt” a két ország között. Azaz még nem állapodtak meg.

Ha ez így marad, akkor előfordulhat, hogy nem megy el a csúcsra az európai politikában megkerülhetetlen Angela Merkel német kancellár.

May így már szombaton, a csúcs előestéjén Brüsszelbe megy, hogy megpróbáljon kompromisszumra jutni.

Az unió és a brit kormány már korábban elfogadta a kilépési megállapodás tervezetét, amely például az állampolgárok jogait, pénzügyi kérdéseket és az ír határ ügyét is érinti. Emellett egy politikai nyilatkozatról is meg kell állapodtak, ahogy azt csütörtök délelőtt Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke bejelentette. A tervezet kiszivárgott változata "ambiciózus, széleskörű, mély és rugalmas partnerséget" irányoz elő gazdaságilag és kereskedelmileg, illetve más területeken is. A huszonheteknek alacsonyabb szinten zöld utat kell adniuk ahhoz, hogy a vasárnapi soron kívüli EU-csúcson hivatalosan is az uniós állam- illetve kormányfők elé terjeszthessék jóváhagyásra a politikai nyilatkozatot a kiválás feltételrendszeréről szóló, már véglegesített szerződéssel együtt.

A többször módosított határidő péntek délelőtt lehet

– ez biztosítaná, hogy meg tudják tartani a vasárnapi csúcstalálkozót.

May szerdán Jean-Claude Junckerrel, az EU Bizottság vezetőjével is találkozott – a kamerák előtt hosszasan mosolyogtak és ölelgették egymást. A brit vezető igyekezett optimista hangot megütni és azt mondta, hogy haladást értek el.

Az EU-ból történő brit kilépést szabályozó egyezmény elfogadása azt jelentené, hogy 21 hónapos átmeneti időszak indul meg jövő március végén, a brexit időpontjától. Ekkor még az uniós jog lesz érvényes brit földön és az átmenet lehetőséget ad egy kereskedelmi egyezmény kidolgozására.

Ha valamiért elvetik a kilépési egyezményt, akkor jöhet március végén az azonnali és sokak szerint kaotikus brexit.

A britek a majdani kereskedelmi tárgyalásokon szabadkereskedelmi egyezményt szeretnének elérni, de úgy, hogy rájuk már ne vonatkozzon a közös agrár és halászati politika. Ez utóbbi vitás pont: a francia, holland és dán halászati ágazat nagyobb hozzáférést akar a brit felségvizekhez.

Közben Madrid azzal is fokozta a nyomást, hogy a spanyol külügyminiszter közölte: aggódik, hogy Nagy-Britannia hamarabb szétesik, mint Spanyolország és azt mondta: Madrid nem fogja akadályozni egy esetlegesen önállóvá vált Skócia visszatérését az Európai Unióba.

Nyitókép: MTI/AP/Alastair Grant