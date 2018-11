Brexit: megvan a fontos megegyezés

Az állam- illetve kormányfők csúcstalálkozóin elnöklő lengyel politikus azt is tudatta: tájékoztatást kapott az Európai Bizottság elnökétől, hogy

Tusk aláhúzta, hogy a nyilatkozatot az EU állam- illetve kormányfőinek is jóvá kell hagyniuk.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.