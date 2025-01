Hatvan év után újra együtt a színpadon Halász Judit és Bálint András

Szombaton felolvasószínházi formában mutatja be a Vígszínház Florian Zeller Mielőtt elrepül című művét nemrég megnyitott új játszóhelyén, a Víg Szalonban. Az előadás – melynek rendezője Bölkény Balázs – különlegessége, hogy hat évtized után újra együtt játszik majd Halász Judit és Bálint András. A népszerű színészpáros hatvan éve, 1964-ben szerepelt együtt először a Színház- és Filmművészeti Főiskola egyik vizsgaelőadásában. Azóta színpadon nem találkoztak, csak a kamerák előtt, filmekben. Külön érdekesség, hogy az 1970-ben bemutatott Szerelmesfilmben Oláh Jancsit Bálint András, Jánosy Katát pedig Halász Judit alakította, és Szabó István legendás filmjét épp Franciaországban forgatták, ahol a Zeller-darab is játszódik.

A Mielőtt elrepül című darabban Balázsovits Edit, Radnay Csilla, Hegyi Barbara és Wunderlich József is szerepel. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Bálint András az InfoRádióban egyebek mellett arról is beszélt, milyen érzés számára, hogy újra együtt játszhat Halász Judittal.

Nem csak egy egyszerű felolvasásról van szó, úgyhogy lehet azt mondani, hogy színpadi színészi játékot láthatnak és hallhatnak a nézők?

A felolvasószínház egy nagyon speciális műfaj, ami – ahogy a nevében is benne van – egyszerre olvasás és színház. A héten próbáltunk, szinte állandóan a kezünkben volt a könyv, szombaton pedig bemutatjuk a darabot. Ez egy úgynevezett egyestés kaland lesz, mert csak egyszer játsszuk. Igaz, azt hallottam, nagy az érdeklődés, úgyhogy elképzelhető, hogy megismételjük. A kezünkben lesz a példány, és eljátsszuk a darabot. Ez adja ennek a műfajnak az egyediségét. Megpróbáljuk megfejteni ezt a nagyon érdekes, titokzatos színdarabot.

Ez egy klasszikus szerelmi történet?

Egy házaspárról szól, amely ötven éve él együtt, és van két felnőtt lányuk. A férfi főszereplőt, Andrét játszom én, aki időnként feledékeny, manapság demenciának nevezik ezt a betegséget. Máskor viszont pontosan tudja, miről van szó, vagyis teljesen képben van a történésekkel. Az egész színdarabot végigkíséri a találgatás, hogy André vajon megjátssza magát, és hazudik, vagy egyszerűen nem tud visszaemlékezni arra, mi történt vele a múltban. Azt hiszem, ez nemcsak egy szerelmi történet, hanem családtörténet is, vagyis egy komplex mű. A történetben egyszer csak megjelenik egy asszony a múltból egy fiúval, de sokáig nem derül ki, hogy a nő André egy korábbi szerelme lehet-e, illetve az sem, hogy a fiú a főszereplő fia-e. Egy nagyon titokzatos darab, lehet, hogy szombat este sem derül fény mindenre, de ennek éppen ez a lényege és a szépsége.

Halász Judittal 1964-ben játszott először együtt a Színház- és Filmművészeti Főiskola egyik vizsgaelőadásában. Akkor mit játszottak, és hogyan emlékszik vissza arra az előadásra?

Egy Shakespeare-darabot, az Ahogy tetsziket adtuk elő. Emlékeim szerint Halász Judit főszereplő volt, én csak egy kisebb szerepet játszottam. Szintén 1964-ben mindketten szerepeltünk az Álmodozások kora című filmben, ami Szabó István első játékfilmje volt. Egyébként nekem is ez volt az első filmem. Aztán néhány évvel később, 1970-ben jött a Szerelmesfilm, majd 1972-ben a Lila ákác, és ezekben a filmekben is együtt szerepelhettem Judittal. Sőt, egy rövid ideig még a Pécsi Nemzeti Színházban is együtt dolgoztunk. Azért mégiscsak hatvan évről van szó, sokat szerepeltünk együtt. Nemrég egy főiskolás vizsgafilmben játszottunk egy idős házaspárt. Nagyon kedveljük egymást, és örülök, hogy most újra találkozhattam vele a Mielőtt elrepül kapcsán.

Említette a Szerelmesfilmet, amelyet Franciaországban forgattak, és ha jól tudom, mindketten rajonganak Franciaországért, illetve a Florian Zeller-darab története is ott játszódik. Érdekes egybeesések ezek.

Inkább Judit a frankomán, engem az angol kultúra érdekel jobban. Nem is nagyon tudok franciául. A Mielőtt elrepül pedig valóban egy francia darab, egy francia házaspár történetét ismerhetik meg a nézők. A Szerelmesfilmet részben Párizsban, részben a Francia Riviérán forgattuk. Sok-sok közös élmény köt össze bennünket Judittal Franciaország miatt is, de hát a mi kapcsolatunk azóta is folyamatos.

A Zeller-darabban Halász Juditon kívül más kiváló alkotó- és színésztársak is feltűnnek, igaz?

Igen, Wunderlich József és Radnay Csilla például zenélni is fog, egy francia zeneszerző műveit adják majd elő, amelyek szerintem nagyon különlegesek lesznek. Az előadásnak lesz egyfajta titokzatos, érzékeny színházi jellege, azzal együtt, hogy az egyik kezünkben könyvet fogunk majd tartani, és felolvasunk.

Egy-egy darabban színészként másképpen fogalmaznak manapság, mint korábban? Vagy ezek az előadásmódok, technikai elemek nem változnak?

A színházban az a csodálatos, hogy mindig más, és egy idő után minden megváltozik. Ez a mostani előadás is számomra egy kaland lesz. Vendégszínészként meghívtak a Vígszínházba, melynek köszönhetően olyan tehetséges fiatal kollégákkal találkozhatok és dolgozhatok, mint Balázsovits Edit, aki egyébként annak idején az egyik kedvenc tanítványom volt a főiskolán, ebben a darabban pedig a lányomat játssza. Az új dolgok, új szereplők mindig inspirálják az embert, és talán én is inspirálom őket, hiszen egy másik színházból érkezek. Persze ilyenkor egy új közegben másként szólunk egymáshoz, másként figyelünk egymásra. Nagyon egyedi lesz a szombati előadás helyszíne is, a Víg Szalon, amelyet a Vígszínház mellett alakítottak ki egy kis, családias színpaddal. Izgalmas kaland lesz, nem tudhatjuk, mi lesz a végeredmény, milyen lesz a fogadtatás, de mi, színészek nagyon igyekezni fogunk.

Többször említette hogy kalandként fogja fel ezt a mostani előadást. Ebből adódóan izgatottan várja a szombat estét?

Igen. Természetesen az utóbbi napokban a felkészülésen volt a hangsúly. Itthon olvasgattam a könyvet, időnként jegyzeteltem, a próbákat pedig délutánonként tartottuk. Minden új feladat izgalmat jelent, és egy másik színházban fogok szerepelni, ami egy új helyzetet teremt. Az említett színészeken kívül még Hegyi Barbara is szerepel a darabban, akit szintén nagyon kedvelek, bár még soha nem játszottam vele. Nagyszerű fiatal színészekkel is együtt dolgozhatok most, úgyhogy tényleg izgatott vagyok. Érdekel és nagyon várom, mire jutunk majd. Nemrég felhívott engem telefonon Halász Judit, és hosszasan beszélgettünk a darabról, illetve azokról a problémákról, amiket felvet. Szóval nem csak a próbákon gondolkodunk együtt, és mindenkin azt vettem észre, hogy izgatottan várja az előadást.

Aa munkán kívül is gyakran beszélget Halász Judittal?

Barátok vagyunk, bár előfordul, hogy évekig nem találkozunk. Sokszor voltunk egymásnál vendégségben is, rengetegszer összefutottunk az életben. Judit többször is fellépett nálunk, a Radnóti Színházban, vagy verseket mondott a Radnóti-évfordulókon. Biztos sokan tudják, hogy ő nemcsak kiválóan énekel, hanem verset is nagyszerűen, igen szépen mond. Nagyon sokszor kereszteztük egymás útját, remélem, a jövőben is így lesz.

Ezek azért nagy találkozások, és sokszor szinte kiszámíthatatlan, hogy mikor, milyen formában, hol találkozik újra egymással két barát vagy kolléga.

Ez a csodálatos a színészetben. Én nem vagyok már fiatal, hatvan évnyi színészkedés alatt nagyon sok mindenkivel találkoztam. Ez egy kicsi szakma, tulajdonképpen néhány száz vagy ezer emberrel dolgoztam együtt vagy éppen tanítottam őket a színészetre. Természetesen a Radnóti Színház igazgatójaként is sokakkal kerültem kapcsolatba, kiváló kollégákat ismerhettem meg, jó barátokat szereztem. Kevesen vagyunk, ezért ismerjük egymást, tudunk a másikról. Persze egy-egy újabb találkozás mindig új impulzusokat ad, és ilyenkor mindig újabb kalandokat élhetünk át.