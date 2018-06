A mélyülő migránsválság Merkel megmentője lehet?

Angela Merkel koaliciós partnere, a Keresztényszociális Unió élén álló és a belügyminiszteri tisztséget betöltő Horst Seehofer a hét végi EU-csúcstalálkozóig adott haladékot a határellenőrzés bevezetéséig, illetve a más uniós tagállamban már regisztrált menekültek feltartóztatásáig. A kancellár ezt elutasítja, és uniós szintű megállapodást akar a migránskérdés átfogó rendezésére. A helyzet oda vezetett, hogy a brüsszeli minicsúcsra is rányomta bélyegét a Berlinben körvonalazódó kormányválság.

A vasárnapi tanácskozásokról hazatérve Angela Merkel közölte, hogy a résztvevők körében jó szándékot tapasztalt, és egyetértést abban, hogy korlátozni kell a migránsok beáramlását, ami az EU külső határainak erőteljesebb védelme révén érhető el. Az olasz kormányfő az értekezleten megerősítette: szó sem lehet arról, hogy Olaszországban regisztrált menekültek fogadjanak vissza más uniós országokból. A kancellár ezért felajánlotta közvetítését a Földközi-tenger térségében érintett többi ország vezetőinek meggyőzésére, hogy engedélyezzék a tengeren érkező migránsokat kimentő hajók befutását kikötőikbe.

Szóba került ismét az időközben feledésbe merült kvóta ügye is, amelyet a francia államfő, Emmanuel Macron hozott ismét szóba, szerinte ugyanis tarthatatlan, hogy egyes uniós tagállamok igényt tartanak a Brüsszelből érkező juttatásokra, de elzárkóznak a menekült-válságból eredő közös teherviselés elől.

Diplomáciai források szerint a kérdés mielőbbi rendezését a francia elnök erősen szorgalmazza, de úgy hírlik, az olasz és a spanyol kormányfő is sürgeti, mert tudatában vannak a berlini koalíció két kereszténypártja között körvonalazódó súlyos ellentétnek.

Miután a kancellár és belügyminisztere egymástól alapvetően eltérő módon ítéli meg a migránskérdés megoldását, félő, hogy szétesik a jelenlegi német koalíció, ami közvetve súlyos csapást mérne az egyébként is komoly problémákkal küzdő Európai Unióra. A múlt év őszi németországi választásokat követően ugyanis Angela Merkel uniós aktivitását szinte megbénította a hónapokon át tartó kormányalakítási erőfeszítés.

Politikai elemzők szerint Angela Merkel számára esetleges kivezető útnak ígérkezhet az ellenzéki Zöldpárttal való megegyezés, vagy úgy, hogy a zöldek a Keresztényszociális Unió kiválását követően koalícióra lépnek a Kereszténydemokrata Unióval és a Szociáldemokrata Párttal, vagy pedig késznek mutatkoznak egy kisebbségi kormány támogatására.

Európai megoldást szeretnénk azokban a migrációs kérdésekben, ahol az lehetséges és az egyes tagállamok közötti megoldást azokon a területeken, ahol az európai megoldás nem lehetséges - jelentette ki Angela Merkel német kancellár Brüsszelben a vasárnapi migrációs minicsúcsot követően. A találkozón a visegrádi országok nem képviseltették magukat.

Merkel hangsúlyozta: mindenkinek egyformán ki kell vennie a részét a migrációs válság megoldását célzó erőfeszítésekből. A kancellár kijelentette: a migránsok nem választhatják meg azt, hogy melyik országban folyamodnak menedékjogért. Utalt arra is, hogy ki kell szélesíteni az unió határvédelmi ügynökségének (Frontex) a mandátumát és az ügynökséget meg kell erősíteni - írja az MTI.

Merkel hangsúlyozta annak szükségességét is, hogy megállapodást kössenek Líbiával és más származási országokkal is, amelyre példaként az Európai Unió és Törökország között létrejött migrációs egyezményt említette. Mint elmondta, a tanácskozás résztvevői mindannyian egyetértettek abban, hogy csökkenteni kell az illegális migrációt és fontosnak nevezték a határok védelmét is.

Sebastian Kurz osztrák kancellár szerint pozitív elmozdulást értek el a külső határok védelmét illetően és nagyon sokan támogatták azt a korábban, már 2015-ben felvetett osztrák javaslatot, amely szerint a Földközi-tengeren megmentett migránsokat nem az Európai Unióba, hanem azon kívüli országokba kell vinni.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök "rendkívül elégedetten" nyilatkozott a tanácskozást követően és kijelentette, a vita során sikerült megtalálni a helyes irányt a migrációs kérdések megoldása érdekében.

Az olasz javaslat célja a migráció "hatékony és fenntartható szabályozása és kezelése" a dublini rendszer "túllépésével" a jelenlegi migrációs válsághelyzetben: "strukturális megoldást kívánunk adni, az olasz közvélemény ezt sürgeti" - mondta Giuseppe Conte.

Olaszország azt szeretné, ha minden EU-tagállam kivenné a részét a gazdasági bevándorlók befogadásából, ellenkező esetben csökkentenék uniós forrásait - derült ki a minicsúcsra előkészített olasz javaslat szövegéből.

"Minden államnak kvótákat kell meghatároznia gazdasági bevándorlók számára" - írja a dokumentum.