Bezárt London legrégebbi magyar étterme

London bohémnegyedében, a Sohóban nyitott magyar vendéglőt hatvanöt éve egy Észak-Angliából származó, ifjú szakács, svájci apa és walesi anya gyermeke, Victor Sassie. Tizenhét éves korában döntötte el, hogy mesterszakács akar lenni, Párizst célozta meg, de mivel ott drágának ígérkezett az élet, végül a budapesti Gundelnél kötött ki.

Victor Sassie három évet töltött Budapesten, 1930-ben a New York-i világkiállítás magyar pavilonjának a szakácsai között is ott volt. Azután visszatért Angliába, és előbb Budapest néven nyitott kis vendéglőt, ahol maga volt a szakács és a pincér, majd talált egy remek helyet a Greek Streeten, és megkezdődhetett a Gay Hussar étterem sokévtizedes legendája. Jártak ide híres írók, mint T.S. Eliot, művészek is, de végül a szocialista politikusok törzshelyévé vált a magyar vendéglő.

Az ifjú Tony Blairt például itt beszélték rá, hogy jelöltesse magát képviselőnek.

Mister Viktor - ahogyan mindenki szólította - Magyarországról hozatott főszakácsot, akit hét alszakács segített a munkájában. A Gay Hussar London legjobb vendéglői közé emelkedett. A tulajnak szokása volt odaülni törzsvendégei asztalához és beszélgetni a celebritásokkal. De az is előfordult, hogy azt mondta egy betérő amerikainak: "Uram, töltöttkáposztát ne rendeljen, ez ma nem sikerült igazán jól. Egyen inkább libasültet."

Vendége volt egyébként éttermének Henry Kissinger is. Egy angol külügyminisztert viszont távozásra szólított. George Brown , a sűrűn egymás mellé állított asztalok lehetőségét kihasználva, az abrosz alatt belecsipett egy csinos nőbe, aki felsikoltott.

A Gay Hussar már régebben gyengélkedett. A Sohóban rengeteg nagyszerű vendéglő van, nagy a konkurencia. A magyar étterem meg vasárnap ki se nyitott. Az sem segített rajta, hogy a nevét sokan félreértették. A Gay, az 1999-ben, 83 éves korában elhunyt Mister Sassie ifjú korában csak annyit jelentett, hogy "vidám", újabb jelentése azonban szexuális másságot jelez, tehát gyakran tértek be férfiak, érdeklődve, hogy klubot találnak-e itt. De csak marhapörköltet és túróspalacsintát kaphattak.

A Gay Hussar megmentésre 160 politikus, újságíró és ügyvéd fogott össze, megalapították a Gulyás Klubot, minden tag befizetett 500 fontot és ajánlatot tettek a vendéglőt birtokló, bajba jutott cégnek. De hiába, a patinás étterem bezár. Félő, hogy kebabsütőde lesz a helyén.