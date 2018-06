Az utcai támadások miatt fokozzák a biztonsági intézkedéseket Pozsonyban

A 36 éves Henry Acordát még május 26-án, szombaton hajnalban érte a végzetes támadás. Pozsony legforgalmasabb sétálóutcájában, a Széplak utcában hajnali fél ötkor a fülöp-szigeteki férfi kolléganői segítségére igyekezett, akiket a 28 éves Juraj Hossu zaklatni kezdett. A szóváltást tettlegesség követte, amely során Hossu egyetlen rúgással ártalmatlanná tette a nők védelmére kelt férfit, majd a földön fekvő, magatehetetlen Acordába még kétszer belerúgott.

A támadást az utcai kamerák is rögzítették, s miután a felvételek az internetre is felkerültek, hatalmas lett a felháborodás a szlovák közvélemény körében.

Az elkövető 7-től 12 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

A szombati búcsúszertartást angolul celebráló pap személyesen is ismerte a fülöp-szigeteki áldozatot. Elmondta, hogy bár évekig élt Detroitban, ahol gyakoriak a faji indíttatású támadások, a pozsonyi tragédia meglepte. „A te áldozatod felébresztett bennünket” – utalt arra, hogy

Two gatherings are planned to take place on Wednesday, June 6 in memory of Henry John Serafica Acorda, calling for justice to be delivered for him. https://t.co/fs98r6kxYR