Ingyen ebédet ígér Fico

Ingyen ebéd az általános iskolás gyerekeknek, kétszeresére növelt karácsonyi nyugdíjpótlék, béremelés az államigazgatásban és térített kezelések a gyógyfürdőkben – újabb jóléti intézkedéseket jelentett be a legnagyobb szlovák kormányzópárt, a Smer elnöke, Robert Fico. Csehországban már egy ideje ingyenes az étkeztetés a gyerekeknek, ennek köszönhetően nagyobb számban íratták óvodába, iskolába gyerekeiket a szociálisan rászoruló szülők.

„Tartjuk magunkat ahhoz az elvhez, hogy ha a gazdaságnak jól megy, akkor a javakat kötelességünk megosztani az emberek között“ – ezekkel a szavakkal kezdte elképzeléseinek bemutatását Robert Fico.

Szlovákia korábbi miniszterelnöke három pillérre helyezte a bejelentett újabb szociális csomagot. Elsőként azt közölte, hogy a gyógyfürdőkúrára szoruló betegek támogatására 9 millió eurót csoportosítanak el az állami költségvetésből. A törekvés célja, hogy jövőre megduplázzák azoknak az embereknek a számát, akiknek ilyen módon kell megerősíteni az egészségét.

A szociáldemokraták a karácsonyi juttatásokat is duplájára emelnék, és fokozatosan 13. nyugdíjjá alakítanák. A felső határt 170 euróban határoznák meg.

Az intézkedés 75 millió eurót vonna el az állami költségvetésből.

A legnagyobb bejelentésnek viszont az ingyenes étkeztetés minősül. Robert Fico pártja ugyanis az óvodák utolsó évfolyamában és minden általános iskolás gyermek számára ingyenessé tenné az iskolai étkeztetést. Ez az államnak mintegy 106 millió eurójába kerülne. Ma egy iskolai ebédhez a szülő 1 euró 20 centtel járul hozzá, az új rendelkezés értelmében ezt az összeget is átvállalná a kormány – árulta el Fico, hozzátéve: egy kétgyermekes család esetében ez akár évi 500 eurós megtakarítást is jelenthet.

A példát valószínűleg Csehországból vették Ficóék, ahol már egy ideje ingyen kapják az ebédet a diákok. Az intézkedésnek köszönhetően nagyobb számban íratták óvodába és iskolába a gyermekeiket a szociálisan rászoruló szülők.

Hogy Szlovákiában is hasonló eredményre vezet-e majd az ingyenes étkeztetés, arról Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos a következőket mondta: „Csehországban és Magyarországon is azt látjuk, hogy a melegétkeztetés, az egy nagyon fontos motivációs tényező lehet a szülők számára. A szülő nemcsak leadja a gyermekét a nap elején az iskolában, hanem tudja, hogy ott eszik is valamit. Ha a gyerekek tényleg ingyenes és jó minőségű meleg ételhez jutnak majd az iskolában, akkor nem éhesen fognak tanulni, szívesebben fognak járni, és jobb munkát tud végezni egy olyan gyerek, akinek nem korog a gyomra.”

Robert Fico úgy fogalmazott, a tervezett intézkedés már a következő év elejétől hatályba léphet.