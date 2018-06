Külföldiekkel pótolnák a hiányzó munkaerőt Csehországban

Csehországban is komoly probléma a munkaerőhiány. A munkáltatók arra panaszkodnak, hogy bár a kormány a szavak szintjén támogatja a külföldi munkaerő alkalmazását, ám mindezt továbbra is számos bürokratikus akadály nehezíti. Andrej Babiš kormánya ezért egy a probléma megoldását célzó új kezdeményezést mutatott be.

Andrej Babiš ügyvezető cseh kormányfő kabinetje a nem szűnő panaszokra reagálva újfajta vízumszabályozást vetett be, amelyeket a belügyi tárca készít elő. „Külföldi személy ideiglenes tartózkodásáról van szó, majdani visszatéréssel a származási országba. A vízum ezen típusa nem letelepedési tartózkodást takar, amely később a külföldi személy esetében az ország területén való állandó lakhelyhez vezet, vagy családegyesítést feltételez, hanem az aktuális munkaerőpiaci helyzetre reagál. Vagyis, ha letelik a szerződése, akkor hazatér” – mondta Andrej Babiš. Zbynek Frolík, a Cseh Ipari és Kereskedelmi Szövetség alelnöke szerint az intézkedés segíthet. A cseh közszolgálati televízióban úgy nyilatkozott, hogy a hosszú távú munkaerőhiány kedvezőtlen hatásait az ő cége is megtapasztalta. Mint fogalmazott, csúcsidőszakban 150-200 főnyi dolgozó hiányzik vállalatánál, melynek következtében megrendeléseket kénytelenek elutasítani. A külföldi munkaerő alkalmazásának leegyszerűsítését már Bohuslav Sobotka kormánya is meglebegtette. Választási győzelmét követően Babiš is akadálymentesítésről beszélt. A probléma Szlovákiában is jelen van. Csehország azonban Szlovákiával szemben olyan tekintetben előnyt élvez, hogy számos szlovák állampolgár vállal munkát a nyugati szomszédoknál, ami fordítva már nem igaz. Mindezt a Szlovák Kereskedelmi és Ipari Kamara elnöke, Peter Mihók fejtette ki. „Ma szlovákiai diákok ezrei élnek Csehországban, akik közül sokan ott is maradnak” – mutatott rá Mihók. A munkaerőpiac külföldiekkel való felduzzasztása mellett a migránskérdés számít a másik legnagyobb belpolitikai témának Csehországban. Andrej Babiš az Angela Merkel német kancellár által felvetettekre reagálva jelezte, nem ért egyet azzal, hogy az Európai Unióban olyan kompenzációs rendszert vezessenek be, amelynek keretében a migránsokat be nem fogadó államok bizonyos támogatást, kompenzációt nyújtanának a migránsokat befogadó államoknak. „Mi ezt nem akarjuk kompenzálni. Világosan kinyilvánítottuk, hogy arról, ki fog nálunk dolgozni vagy élni, a mi lakosságunk, a mi cégeink döntenek” – mondta újságíróknak egy prágai gazdasági fórumon az ügyvezető cseh kormányfő.

Munkaerőhiány Csehországban