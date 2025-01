Óriási aszteroida jelenthet veszélyt 2032-ben

A NASA elemzése alapján nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy elkerüli a Földet a 2024 YR4 nevű aszteroida. Igaz, a becsapódás valószínűsége meglehetősen kicsi.

2024. december 27-én észlelte az ATLAS rendszer a 2024 YR4 kódnevű aszteroidát. A Gizmodo a NASA-ra hivatkozva azt írja, hogy annak az esélye, hogy becsapódjon az újonnan felfedezett aszteroida a Földbe 1,2 százalék, ami nem tűnik soknak, de a többi aszteroidához képest viszonylag magas aránynak számít.

Az HVG cikke szerint az aszteroida a becslések szerint 55 méter átmérőjű, a légkörbe pedig nagyjából 17,32 km/másodperces sebességgel léphet be. Az észleléskor 829 ezer kilométerre volt a Földtől, jelenleg távolodik a bolygótól, azonban 2028 decemberében újra vissza fog térni. Ennek köszönhetően a NASA a jövőben alaposabban meg tudja majd vizsgálni, így pontosíthatja az információt az esetleges veszélyt illetően.

A szakemberek hat különböző találkozási pontot találtak 2032 és 2074 között, amelyek közül az első tűnik a legveszélyesebbnek. Egész pontosan 2032. december 22-én kerülhet a legközelebb a Földhöz. Ez az időpont a 3-as szintű besorolást kapta a Torino-skálán, ami meghatározza és kategorizálja a földközeli objektumok becsapódása által fennálló veszély mértékét.

A mérce 0 és 10 között értékeli az égitesteket, ahol a 0 besorolásúak elhanyagolhatóan kis valószínűséggel csapódhatnak neki a Földnek. Ehhez képest a 10-es értéknél a becsapódás biztosan megtörténik, olyan mértékű éghajlatváltozást okozva, ami veszélyezteti jelenleg ismert civilizációnk jövőjét.

A 3-as szint a Torino-skálán egy közeli találkozást jelent és a csillagászok számára jelentős. Az aktuális számítások 1 vagy nagyobb százaléknyi esélyt adnak olyan ütközésre, ami helyi pusztítást fog okozni. Valószínű folyamat, hogy a későbbi teleszkópos megfigyelések 0-ra fogják minősíteni az objektumot. A nyilvánosság és a hivatalos szervek értesítése javasolt, amennyiben a találkozás egy évtizeden belül történne.

Recently-discovered #asteroid 2024 YR4 may make a very close approach to Earth in 8 years. It is thought to be 40-100 meters wide. Uncertainty is still high and more and more observations are needed confirm this. pic.twitter.com/u8PvZg3jaw