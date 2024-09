A Google mesterséges intelligenciája már robotot tanít, sikerrel - videó

Milyen lenne, ha a jövőben az olyan mindennapi feladatokat is robotokra lehetne bízni, mint például a cipőkötés? - ezt a víziót tárja elénk a Google Deepmind egyik legfrissebb projektje, az ALOHA Unleashed elnevezésű mesterséges intelligencia-alapú rendszer, ami sikeresen megtanított két robotkart cipőfűzőt megkötni.

Az X-en közzétett videón ugyan látható, hogy a "fülek" mérete még közel sem ideális, de a robotikának időről-időre hasonló mérföldkövekre van szüksége az emberek által minden nap használt, finommotorikus mozgást igénylő műveletek sikeres megtanulásához és végrehajtásához - írja a hwsw.hu.

A Google Deepmind által közzétett videó mindössze hat másodperc, de szemlélteti, hogyan végzik el a robotkarok a feladatot, amivel mindannyian megküzdöttünk gyermekkorunkban:

Manipulating objects using just one robot arm is challenging.



Enter ALOHA Unleashed, which builds upon our ALOHA 2 system. With two arms, it can be teleoperated to collect high quality training data.



With this system, robots can perform new tasks with fewer demonstrations. pic.twitter.com/D6J0P3eqxJ