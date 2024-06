Rusvai Miklós a húsevőbaktérium-fertőzésről: a kórokozó mindenkin ott van, és nem érdemes a piros csíkra várni

Lapinformációk szerint húsevő baktérium okozhatta a Budapesti Operettszínház művészének halálát. Vadász Zsolt tragikus hirtelenséggel, 51 éves korában hunyt el. Itthon hasonló tragédia ritkán fordul elő, de Japánban például idén eddig több mint ezer fertőzöttet találtak, tavaly egész évben 941 esetet jelentettek. A virológus szerint a fertőzésveszélynek mindenki ki van téve, a higiénia, a gyakori kézmosás, a sebfertőtlenítés azonban segíthet megelőzni a bajt.

"Nemcsak Európában, hanem világszinten is a legtöbbször a Streptococcus pyogenes nevezetű baktérium különböző törzsei okozzák ezt a betegséget, ami onnan kapta a nevét, hogy sebfertőzés után a bőrön vagy nyálkahártyán keresztül bejutó baktérium az izmok és izompólyák között szétterjed, és feloldja a szöveteket" – magyarázta az InfoRádióban Rusvai Miklós virológus, víruskutató, állatorvos.

A szakértő azt is hozzátette, hogy a baktérium eközben rengeteg méreganyagot is termel, és így hozza létre a Streptococcus toxikussokk-szindrómát, ami egy nagyon gyorsan kialakuló, és gyakran végzetes betegség.

A Streptococcus baktériumok ubikviter organizmusok, vagyis mindenhol jelen vannak, így egészséges emberek bőrfelületein, testüregeiben, nyálkahártyáin is. Arra a kérdésre, hogy akkor tulajdonképpen bárki veszélyeztetett lehet-e, a virológus azt mondta, hogy igen, bár vannak bizonyos állapotok, amelyek elősegíthetik a fertőzést. Ilyen például egy szteroidos kezelés, a cukorbetegség, vagy valamilyen immunállapot-gyengülés. Ha az immunrendszer akár időlegesen is megroppan, akár egy felületi vágás, egy szálka, vagy akár egy pikkelysömör miatti sérült bőrfelület is mind bejutást biztosíthat a baktériumnak.

Rusvai Miklós leszögezte: nincs hatékony megelőzés a fertőzés ellen. A kezelés, ha időben elkezdik, antibiotikummal lehetséges. Hozzátette, problémát jelent, hogy ha nem a megfelelő antibiotikummal kezelik a betegséget, akkor nem biztos, hogy hatékony. Ezért szoktak végezni baktériumtenyésztést is, de időbe telik az antibiotikum-rezisztencia tesztelése, és mivel a súlyos kóros állapot akár 48 óra alatt is kialakulhat, minden óra számít.

A tünetek kapcsán a virológus elmondta, mindenképpen figyelmeztető jel a seb környékén kialakuló duzzanat, kipirosodás, fájdalom. Ha ehhez még rosszullét, hidegrázás is társul, az már a súlyos állapot előjele. Hangsúlyozta:

a közhiedelemmel ellentétben nem jelenik meg piros csík, ilyesmire semmiképp se várjunk.

A húsevőbaktérium-fertőzés láthatatlanul terjed a bőr alatt, tovább az izompólyák és inak mentén, és nagyon gyorsan képes nagy területet megfertőzni akár végtagon, akár más testtájon. Amikor már ilyen mértékű a fertőzés, és adott esetben hőemelkedés, láz, hidegrázás is jelentkezett, akkor sajnos már 30 százalékban végzetes a megbetegedés, még az intenzív kezelés dacára is.

Rusvai Miklós az elhunyt Vadász Zsolt tragédiája kapcsán megjegyezte, az ő esete is mutatja, hogy ha nem is túl gyakran, de előfordulhat ilyen súlyos megbetegedés is.