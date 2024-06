Megszelídíthető lesz a rák? – forradalmi úton a hazai kiberorvoslás

Diagnosztikai, terápiás és kutató célú kiberorvosi rendszerek fejlesztése zajlik az Óbudai Egyetem Kiberorvosi Kompetencia Központja (KIKOK) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) együttműködésében. Az elmúlt négy év eredményeiről egész napos konferencián számoltak be a kutatók, illetve kiállítást is tartottak, amelyen a gyógyítást és a kutatómunkát segítő eszközöket, fejlesztéseket mutattak be – közölte honlapján az NKFIH.

Az Óbudai Egyetem rektora azt mondta az InfoRádióban, hogy a kiberorvosi kutatások

segíthetik a gyógyítást, amellyel akár megszelídíthető a rák és a cukorbetegség is.

Mint fogalmazott, a projekt elindításakor azt a célt tűzték ki, hogy állatokon kísérletezve a gyakorlatban, valós körülmények között is bebizonyítsák a cukorbetegséggel kapcsolatosan és a rákkutatásban elméleti szinten elért eredményeket. Kovács Levente hozzátette: a rákterápiához kapcsolódóan az egyetem és az NKFIH az elmúlt időszakban ipari szereplőkkel is felvette a kapcsolatot, hogy aktívan lehessenek jelen a piacon. A projekthez csatlakozott a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont is. A pályázati munka megvalósítására életre hívott konzorcium – a magyar tulajdonban lévő, a digitális patológiában nemzetközi szinten is élenjáró cég, a 3D HISTECH Kft. és a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont – elsősorban a daganatterápiák, a digitális patológia és a cukorbetegek életét segítő technológiák körében végez fejlesztéseket.

Az Európai Kutatási Tanács (ERC) által kiírt pályázaton győztes Kiberorvosi Kompetencia Központ 2020 márciusában kezdte meg működését azzal a céllal, hogy

a vállalati innováció és az egyetemi kutató-fejlesztő képesség szinergiáit kihasználva teremtsen új értéket a kiberorvoslás – elsősorban a daganatterápiák és a cukorbetegség – különböző területein.

A kutatási program tematikáját követve a daganatok viselkedésének matematikai modellezése és a smart terápiás algoritmusok kidolgozása volt az egyik fő terület. A másik kiemelt vállalás a cukorbetegséggel kapcsolatos döntéstámogató technológiák fejlesztése volt, ami kiterjedt az okoseszközök érzékelőiben rejlő lehetőségek kiaknázására, így például a fizikai aktivitás vércukorszintre gyakorolt hatásának becslésére, illetve olyan felhőalapú technológiák létrehozására, amelyek hatékonyan támogatják az okostelefonos alkalmazásokban megjelenő MI-algoritmusok fejlesztését és működtetését. A digitális patológiai kutatásokban látványos feladatokat végeznek az Óbudai Egyetem kutatói: a virtuális valóság és a robotika eszközeivel támogatják a patológiai leletek minél hatékonyabb feldolgozását.

Új utak nyílhatnak a kemoterápiás kezelésekben

Kovács Levente kitért a kutatások jövőbeli céljaira is. A Neumann János Program keretében az állam által támogatott fókuszterületeken szeretnének további fejlesztéseket, kutatásokat végezni. A KIKOK az egészségügyi informatika segítségével kiemelten fog foglalkozni a digitalizálódással, a mesterséges intelligencia által irányított programokkal és a robotikával is. Továbbá az Óbudai Egyetem várja a piacról a megrendelői megkereséseket, amelyek révén a kutatócsapat újabb feladatokat kaphat, illetve tovább bővülhet a kutatások köre.

Az Óbudai Egyetem rektora végül elmondta: a Kiberorvosi Kompetencia Központ kutatóinak munkája új értelmet adhat a kemoterápia alkalmazásának, és jó eséllyel változtathatja meg az ilyen terápiákról kialakult közvélekedést.