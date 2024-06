Már vannak szupervaddisznók is, elkezdtek aggódni a szakemberek

Átléphetik a határt, és ellephetik Amerikát a Kanadában őshonos, invazív vaddisznók. Ez két dolog miatt is probléma, derül ki a hvg.hu cikkéből, amely a Biological Invasions folyóiratban megjelent tanulmány alapján készült. Sok esetben nincs természetes ellenségük ott, ahol nem őshonos fajként megjelennek, így gond nélkül elszaporodhatnak. Eközben letarolhatják az őshonos növényzetet, és veszélyes baktériumokat is hordozhatnak, sőt, még a háziállatokra, vagy az emberekre is rátámadhatnak.

Az időnként a kutatók által is "szupervaddisznóknak" nevezett állatok házi sertésekkel párosodó vaddisznókból alakultak ki, és ezek a kanadai példányok ma jellemzően nagyobbak, és jobban ellenállnak a hidegnek is, mint a délebbre élő társaik. A szakemberek attól tartanak, hogy - tekintettel a méretükre és az ellenállóképességükre - könnyedén elterjedhetnek Észak-Amerikában is.

Lehetséges útvonalaik modellezésére amerikai és kanadai kutatók a vaddisznókra szerelt GPS-jeladók adatait kombinálták ismert földrajzi adatokkal. Mint kiderült: a kanadai szupervaddisznók várhatóan Kanada délebbi részeire, onnan pedig az USA-ba is eljuthatnak a számukra kedvező környezet miatt.

A tudósok abban bíznak, hogy eredményeik segítségével megelőző lépéseket lehet tenni a nem kívánt állatpopulációk megjelenése ellen.

