Belenézett a kamerába a börzsönyi vadmacska, gyönyörű videó készült

A park közösségi oldalán ír arról, hogy "továbbra is jól érzi magát az elkerített projektterületen élő, fokozottan védett vadmacska (Felis silvestris). Kíváncsian szemléli a projekt során bevezetett monitoring eszközöket, valamint szívesen használja a 2019-ben a területre kihelyezett fekvő holtfát."

Erről most videó is készült. Igaz korábban is történt már ilyen, először 2022. szeptember 26-án. Azóta azt is megfigyelték, hogy 2023 nyarán két vadmacska kölyök is nevelkedett ezen a területen.

A park a videó apropóján arról is ír, hogy a vadmacska számára kiemelten fontos, hogy megőrizzük a természetes, nagy kiterjedésű összefüggő erdőket. Fontos számukra, hogy az erdők változatos szerkezettel rendelkezzenek, ami nemcsak gazdag táplálkozó helyeket, de kiváló búvóhelyeket is nyújt számukra. Ezért a megkezdett természetvédelmi erdőkezeléseket; lékek, változatos holta-formák, mikro-élőhelyek kialakítását a LIFE4OakForests projekt keretében idén télen is folytatják.

A vadmacskák nehezen tűrik az erdő bolygatását,

a zavarást (pl.: illegális technikai sportokat az erdők területén).

A faj fennmaradásának további veszélyeztető tényezője az erdők feldarabolódása, valamint a kivadult házimacskák. A házimacskák nemcsak a faj genetikai elszegényedése miatt veszélyesek, hanem versengenek a táplálékért és a legjobb búvóhelyekért, valamint betegségeket adhatnak át a vadmacskáknak - adnak tájékozatatást a különleges állatról.