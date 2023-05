Már naprakész a ChatGPT – de csak azoknak, akik fizetnek érte

A Bing keresőmotor által szolgáltatott valós idejű adatok segítségével a legfrissebb események közt is eligazodik már a ChatGPT – írja a Sky News.

Ezzel nagy hiányosságot pótolnak a fejlesztők: eddig ugyanis csak 2021 előtti eseményekkel kapcsolatos tudása volt a chatbotnak, ráadásul nem is tudta alátámasztani a kérdésekre adott válaszait semmivel sem. Mostantól ugyanakkor a Bing keresőből származó információkkal alá is tudja majd támasztani válaszainak hitelességét.

"A ChatGPT mostantól világszínvonalú keresőmotorral rendelkezik, amely időszerűbb és naprakészebb válaszokat nyújt" - fogalmazott a fejlesztéssel kapcsolatosan Yusuf Mehdi a MIcrosoft képviseletében. A bejelentést a MIcrosoft Build 2023 fejlesztői eseményén tették.

A Windows-t és az Office-t gyártó cég több milliárd dollárt fektetett be a ChatGPT-be azt követően, hogy a chatbot tavaly év végén nagy sikerrel debütált. Már a Microsoft keresője, a Bing is használja a mesterséges intelligenciát: a friss bejelentés tulajdonképpen ennek a folyamatnak a másik irányba történő megnyitása. Igaz, a megokosított ChatGPT egyelőre csak a fizetős felhasználóknak ad jobb válaszokat. A későbbiekben ugyanakkor ingyenesen is elérhetővé válik, egy Bing pluginnel működve.

Nyitókép: Getty Images/Wirestock